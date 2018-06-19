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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Совокупное состояние всех миллионеров мира установило невероятный рекорд

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Деньги
Деньги / Фото из открытых источников

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров в мире выросло на 10,6% в 2017 году и впервые превысило 70 триллионов долларов.

Об этом говорится в исследовании компании Capgemini SA World Wealth Report.

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Отмечается, что количество состоятельных людей увеличилось на 1,6 миллионов человек в прошлом году, причем три четверти новых миллионеров приходится на Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

Количество людей, инвестируемые активы которых оцениваются как минимум в 1 миллионов долларов без учета основного места проживания, в Северной Америке составляет 5,66 миллионов, в Европе – 4,83 миллионов, АТР – 6,18 миллионов, на Ближнем Востоке – 660 тысяч, в Латинской Америке – 600 тысяч, в Африке – 170 тысяч.

Сообщается, что в США, Германии, Японии и Китае на конец 2017 года проживало 61,2% всех долларовых миллионеров мира. Совокупное состояние миллионеров выросло в прошлом году во всех регионах мира, максимальный рост зафиксирован в АТР – на 14,8%, на втором месте – Северная Америка – на 10,3%.

Состоятельность азиатских богачей оценивается в целом в 21,59 триллионов долларов, североамериканских – 19,79 триллионов долларов и европейских – 15,85 триллиона долларов.

Теги: Новости политики Новости США Деньги Китай Япония
Источник: 24 Канал
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