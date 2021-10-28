После ДТП в больнице виновник смертельной аварии назвался чужим именем и указал не свой адрес места жительства. Все это он делал, чтобы запутать следствие.

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Позвонил из больницы в полицию

По данным следствия, 16-летний виновник ДТП во время пребывания в больнице позвонил в полицию и сообщил об угоне автомобиля Infinity. Таким образом юноша пытался ввести в заблуждение правоохранителей.

Кроме того, следователи предполагают, что таким образом парень хотел отвести от себя подозрение.

Обратите внимание! За ложное сообщение о совершении преступления в Украине предусмотрено наказание в виде исправительных работ или ареста до 2 лет заключения.

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