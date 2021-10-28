Соврал полиции об угоне авто: на харьковского мажора завели еще одно дело
28 октября 2021 , 12:36Читати новину українською
Источник:24 канал
Правоохранители открыли новое уголовное дело против виновника смертельного ДТП в Харькове. Теперь ему инкриминируют ложное сообщение о совершении преступления.
После ДТП в больнице виновник смертельной аварии назвался чужим именем и указал не свой адрес места жительства. Все это он делал, чтобы запутать следствие.
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Позвонил из больницы в полицию
По данным следствия, 16-летний виновник ДТП во время пребывания в больнице позвонил в полицию и сообщил об угоне автомобиля Infinity. Таким образом юноша пытался ввести в заблуждение правоохранителей.
Кроме того, следователи предполагают, что таким образом парень хотел отвести от себя подозрение.Обратите внимание! За ложное сообщение о совершении преступления в Украине предусмотрено наказание в виде исправительных работ или ареста до 2 лет заключения.
Смертельное ДТП в Харькове: главное
- Вечером 26 октября на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП – автомобиль Infinity на огромной скорости врезался в Cevrolet. Водитель последней погиб на месте.
- За рулем Infinity был 16-летний парень, у которого уже в прошлом были проблемы с правоохранителями.
- Суд избрал виновнику аварии меру пресечения – 60 суток под арестом.