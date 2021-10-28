Соврал полиции об угоне авто: на харьковского мажора завели еще одно дело

Правоохранители открыли новое уголовное дело против виновника смертельного ДТП в Харькове. Теперь ему инкриминируют ложное сообщение о совершении преступления.

После ДТП в больнице виновник смертельной аварии назвался чужим именем и указал не свой адрес места жительства. Все это он делал, чтобы запутать следствие.

Интересно Без права внесения залога: суд взял под стражу 16-летнего подозреваемого в ДТП в Харькове

Позвонил из больницы в полицию

По данным следствия, 16-летний виновник ДТП во время пребывания в больнице позвонил в полицию и сообщил об угоне автомобиля Infinity. Таким образом юноша пытался ввести в заблуждение правоохранителей.

Кроме того, следователи предполагают, что таким образом парень хотел отвести от себя подозрение.

Смертельное ДТП в Харькове: главное

Вечером 26 октября на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП – автомобиль Infinity на огромной скорости врезался в Cevrolet. Водитель последней погиб на месте.

За рулем Infinity был 16-летний парень, у которого уже в прошлом были проблемы с правоохранителями.

Суд избрал виновнику аварии меру пресечения – 60 суток под арестом.

За ложное сообщение о совершении преступления в Украине предусмотрено наказание в виде исправительных работ или ареста до 2 лет заключения.