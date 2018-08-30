Современная диагностика и лечение варикоза: почему больше не больно и не страшно?

Обычные операции по удалению поврежденных вен чаще всего рекомендуют делать осенью, а современную миниинвазивную операцию – в любое время года. Почему?

Мы узнали об этом у Владимира Герасимова, сосудистого хирурга, флеболога МС "Добробут". Кстати, после прочтения этой статьи про варикоз вам захочется внимательно рассмотреть свои ноги.

Почему принято считать, что варикоз лечат только осенью?

Чтобы удалить поврежденную вену, во время обычной операции делается множество разрезов. И потом на швы и разрезы накладывают повязку из эластичного бинта, под которой в жару преет кожа. Все это вызывает опасность инфицирования ран. Кроме того, летом многие из нас обычно испытывают повышенную нагрузку на ноги из-за жары. После обычной операции она увеличивается, ведь вес уже давит на прооперированную травму. Через это появляется болевой синдром. Кроме того, при обычной операции используется спинномозговая анестезия, пациент еще сутки находится в лежачем состоянии, при этом увеличивается риск послеоперационных осложнений.

Кроме того, ежедневные болезненные перевязки, длительное пребывание в больнице, ограничения активности, выраженный болевой синдром, множественные гематомы, невозможность сохранения обычного режима жизни и трудоспособности. А еще высока вероятность развития рецидива заболевания – появление новых варикозных вен.

Узнав все это, желание в лечении вен и правда отпадает ...

Какие возможности открывает миниинвазивное лечение?

Если говорить о современных операциях, которые проводят у нас в "Добробуте", то врачи применяют местную анестезию. Поэтому пока пациенту удаляют поврежденные вены, он может общаться с врачами или читать книгу. Современная операция выполняется без единого разреза, самые травматичные этапы операции заменены на безболезненную и безопасную "отделку" вен с помощью лазера. Варикозные вены удаляются из небольших проколов кожи, которые делаются толстой иглой. Эти проколы не требуется зашивать. Они просто заклеиваются пластырем. Такая операция выполняется в амбулаторных условиях, поэтому после нее пациент может спокойно встать и сразу пойти домой, вернуться к привычным семейным хлопотам, а на следующий день совершенно спокойно можно идти на работу. Нет нужды долго носить эластичный бинт, на 2-ые сутки надеваются эластичные чулки, они более комфортны и удобны, к тому же, их можно снимать на ночь

"Часто во время лечения варикоза используется склеротерапия. То есть когда вену можно не удалять, а заклеить".

Что такое рецидив варикоза и почему он появляется?

Самая распространенная проблема обычной операции – это рецидив, то есть возврат варикоза. И многие пациенты знают: сколько бы их не оперировали, поврежденные вены все равно появляются. Это происходит потому, что обычная операция не проводится под контролем УЗИ, когда можно увидеть и удалить все возможные причины для дальнейшего развития варикоза.

А при современной операции врач видит по УЗИ весь объем поражения и не оставляет поврежденных участков.

Современная операция длится 1-3 часа (время зависит от объема поражения вен). К тому же, врачи в МС "Добробут" часто берутся за очень сложные случаи, когда другие коллеги считают, что ситуацию исправить уже невозможно.

Когда следует идти на диагностику?

Когда появляются отеки, а к концу дня ощущается тяжесть и усталость в ногах – это первые симптомы варикоза. А если работа связана с тем, что приходится долгое время стоять или сидеть, тогда внимательно присмотритесь к своим ногам. Маленькие сосудистые звездочки или расширенные капилляры (что чаще всего встречается у женщин) – это уже первый звоночек, что нужно обследоваться.

Лечение варикоза: с чего все начинается?

Во время первой консультации врач частной клиники обязательно проводит обследование, уточняет, что беспокоит пациента. "У флеболога в кабинете находится УЗИ. Дело в том, что практически все признаки сосудистых заболеваний можно увидеть или почувствовать на ощупь. Если же возникают какие-то сомнения, то диагноз проверяется с помощью УЗИ", – пояснил Владимир Герасимов.

В современной хирургии предыдущее УЗИ можно не делать, а уже непосредственно перед операцией проводится очень детальное УЗ исследование и разметка поврежденных вен.

Как проходит реабилитация после операции?

Если говорить об обычной операции, то примерно 5-6 дней будет болеть нога. Поэтому пациент хромает и не может полноценно нагружать ногу 7-10 дней. Сам период реабилитации после варикоза занимает от 2 до 3-х месяцев. Потому что имеется значительный отек и при малейшей нагрузке появляется боль. Кроме того, после обычной операции каждый день нужна перевязка. И она достаточно болезненна.

Если говорить о современной операции, то самое первое и главное отличие – это то, что нет болевого синдрома и нет ограничений физической активности. "Мы наоборот заставляем пациента вести активный образ жизни, – рассказал Владимир Герасимов. – И 95% пациентов в шоке от того, что ничего не беспокоит и можно вести привычный образ жизни. Встал с операционного стола и пошел домой или на работу в буквальном смысле этих слов!

После миниинвазивной операции нужно только две перевязки. И они совершенно безболезненны. Врач просто переклеивает пластыри на 2-й день и на 7-е сутки снимает их.

Единственное ограничение: не поднимать тяжести более 5 кг и не заниматься спортом от 2 недель до месяца (все зависит от объема поражения). Но мы даем гарантию, что через месяц после операции у пациента будут совершенно здоровые ноги", – подытожил флеболог.

А как я буду жить без вены?

"На консультации всегда задают этот вопрос, – сказал Владимир Герасимов. – И мы обращаем внимание на то, что вены, которые удаляются, выполняют вспомогательную функцию. То есть, всего 15% функций по возврату крови к сердцу. Поэтому когда пораженные вены удаляют, ничего страшного не происходит. Мы тем самым переключаем кровоток на здоровые глубокие вены. Они как раз выполняют основную функцию. При этом нагрузка на них не увеличивается. Венозная система глубоких вен очень устойчива к различным перепадам давления. И для них это совершенно безопасно.

Для пациентов такое переключение кровообращения происходит незаметно. К тому же на консультации мы всегда говорим о том, что не удаляем здоровый орган. То есть эти вены поражены, они работают неправильно. И если их вовремя не удалить, возникают осложнения.

Ведь когда, например, случается острый аппендицит, ни у кого же не возникает вопрос, нужно ли это удалять? Конечно, нужно! Так вот с венами такая же ситуация. Пораженные вены нужно удалять. И без них человек живет совершенно нормально".

Почему "чем раньше – тем лучше"?

Есть начальные формы варикоза, когда не поражены основные магистральные вены, которые как раз и удаляют. А когда варикоз начинается с единичных мелких ветвей, которые не нужно удалять, тогда применяется склеротерапия. То есть под контролем УЗИ врачи диагностируют такие вены и заклеивают их. Тем самым останавливают заболевание на раннем этапе. Если вовремя это заметить, то такими периодическими сеансами можно прожить всю жизнь и ничего не удалять. Просто чаще всего люди приходят с такими формами заболевания, когда без операции уже не обойтись. Если внимательнее относиться к своему здоровью, то оперировать ничего не придется!

Итог: при современном подходе – боятся визита к врачу означает вредить себе. Поэтому, если вы заметили нехарактерную усталость в ногах, сосудистые звездочки или вены, которые выглядят неестественно, лучше перестрахуйтесь, чтобы избежать операции. Более подробнее на сайте.