Современная Мэрилин: Тина Кароль подняла настроение в сети зажигательным видео

Украинская певица Тина Кароль очаровала поклонников в социальных сетях коротким музыкальным роликом, который снят для концерта "Интонации" в поддержку одноименного студийного альбома артистки.

На новом видео, которое певица опубликовала на своей странице в Instagram, Кароль появилась в сексуальном образе.

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Артистка станцевала в золотом мини-платье с фирменной красной помадой и объемной укладкой. Фанаты Тины остались потрясенными новым роликом и назвали ее в комментариях "Современной Мэрилин Монро".

"Мне нравится такая Тина – кокетка, зажигалка, секс-бомба", "Это просто сексуальность и эротика в чистом виде", – пишут пользователи в сети.

"Иди ко мне ближе. Ах, не забыть этих эмоций!"– прокомментировала ролик Тина Кароль.

Тина Кароль в образе украинской Мэрилин Монро: смотрите видео