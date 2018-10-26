Современная Мэрилин: Тина Кароль подняла настроение в сети зажигательным видео
Украинская певица Тина Кароль очаровала поклонников в социальных сетях коротким музыкальным роликом, который снят для концерта "Интонации" в поддержку одноименного студийного альбома артистки.
На новом видео, которое певица опубликовала на своей странице в Instagram, Кароль появилась в сексуальном образе.
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Артистка станцевала в золотом мини-платье с фирменной красной помадой и объемной укладкой. Фанаты Тины остались потрясенными новым роликом и назвали ее в комментариях "Современной Мэрилин Монро".
"Мне нравится такая Тина – кокетка, зажигалка, секс-бомба", "Это просто сексуальность и эротика в чистом виде", – пишут пользователи в сети.
"Иди ко мне ближе. Ах, не забыть этих эмоций!"– прокомментировала ролик Тина Кароль.
Тина Кароль в образе украинской Мэрилин Монро: смотрите видео
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