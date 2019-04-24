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      Современную китайскую технику получила шахта "Капитальная"

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      В Украине начали масштабную модернизацию государственных шахт.

      Программу инициировало Минэнерго. Первое новейшее оборудование производства китайской Sany Heavy Equipment на днях презентовали на шахте "Капитальная" в Мирнограде на Донбассе.

      "Сегодня среднесуточная добыча шахты "Капитальная" составляет около полторы тысячи тонн угля, надеемся, что с введением этой второй лавы среднесуточная добыча будет где-то 3,5 тысячи тонн. Приобретение данного оборудования даст экономический эффект около миллиона гривен в сутки", – рассказал и. о. генерального директора ГП "Мирноградуголь" Юрий Корнеев.

      Модернизация государственных шахт позволит за 2 года увеличить добычу угля в 3-5 раз. Кроме того, новая техника уменьшит зависимость от дотаций и позволит выйти на прибыльную работу.

      "Мы убеждены, что наша техника будет работать на государственных шахтах эффективно. Это усилит энергетическую независимость и будет способствовать росту экономики Украины", – сказал генеральный директор Sany Heavy Equipment (Китай) Чжан Чжихоь.

      "Китай занимает больше половины всей мировой добычи угля, соответственно больше опыта, чем у Китая, нет ни у кого. И данное оборудование является самым современным и безопасным", – отметил директор ООО "Сани Украина" Андрей Крикун.

      Новым оборудованием шахту оборудуют уже через два месяца. До конца года современную китайскую технику получат еще четыре государственных предприятия.

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      Теги: Угольная промышленность
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