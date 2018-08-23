Современные стандарты красоты – мифические, – Оля Цибульская откровенно рассказала об эталонах

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская рассказала, почему не стоит подстраиваться под стандарты красоты. Соответствующее сообщение появилось в ее блоге.

Оля Цибульская – одна из немногих звезд украинского шоу-бизнеса, которая откровенно говорит о надуманных эталонах и стереотипах в мире моды и красоты. Звезда каждый раз убеждает своих поклонниц, что не стоит гнаться за картинкой с глянца, а наслаждаться жизнью.

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В своем блоге певица решила обратиться ко всем женщинам, которые хотят выглядеть, как знаменитости. Оля Цибульская убеждает, что непубличным людям не нужно подражать этим стереотипам, потому что они не являются правдивыми.

"Современные стандарты красоты – мифические. Идеальные люди на красных дорожках или даже бьюти-блогеры в Instagram – результат больших усилий нескольких профессионалов одновременно. Плюс правильно выставленный свет и друг Photoshop. К сожалению, большинство женщин не понимают, как это все устроено, поэтому проживают жизнь в погоне за нереальными картинками из Интернета. Девушки, вы прекрасны, когда счастливы! Не откладывайте жизнь на потом, сходите лучше на пляж", – отметила Оля Цибульская.

Артистка напоследок добавила, что она не призывает пренебрегать правилами здорового питания, поэтому на ночь не советует объедаться сладостями или же калорийными продуктами.