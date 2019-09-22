Совсем сдурели: в России оправдали договор СССР с нацистами "спасением сотен тысяч жизней"

МИД России убеждает, что так называемый "Договор о дружбе и границах", которым фактически разделили сферы влияния в Европе и разделили Польшу между двумя диктаторскими режимами, спас сотни тысяч жизней. Потому что, видите ли, война началась на более стратегически выгодных для СССР рубежах.

Соответствующий твит россияне разместили на официальной странице министерства иностранных дел РФ.

Тем временем в России также прокомментировали возможность прямой войны с Украиной

"Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней", – говорится в сообщении.

Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для #СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней.https://t.co/9NLFzRQfjb pic.twitter.com/Kkp2PYeQzV — МИД России (@MID_RF) September 22, 2019

Пользователи соцсетей с возмущением встретили такое заявление, комментируя твит российского МИД:



"На два года раньше начался коммунистический террор"



"СССР кормил нацистский террор и создал его подобие в своей стране"



"Пора в школах "Mein Kampf" начать изучать, у Путина же это настольная книга"



"Вот официально и открытым текстом РФ оправдала совместное с гитлеровцами начало Второй мировой"



"Совсем с ума сошли"

Что известно о договоре между СССР и Третьим Рейхом в 1939?"Договор о дружбе и границе" между СССР и гитлеровской Германией (Третьим Рейхом) заключили 28 сентября 1939 года после вторжения в Польшу армий обеих стран. Подписали его министр иностранных дел Рейха Риббентроп и нарком иностранных дел СССР Молотов.



Тайный протокол к соглашению, известный как "пакт Молотова-Риббентропа", заключили еще 23 августа – в нем стороны урегулировали границы сфер влияния в Восточной Европе, которые впоследствии в договоре и закрепили. СССР отдали Литву и часть Польши, в том числе с этнически украинскими землями.



Перед подписанием договора 22 сентября в Бресте состоялся совместный парад оккупационных войск Рейха и Союза. Процедура завершилась торжественным спуском германского и поднятием советского флагов. После этого Гитлер фактически получил развязанные руки для войны в Европе, не опасаясь нападения с Востока.