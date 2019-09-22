21:54
22 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Совсем сдурели: в России оправдали договор СССР с нацистами "спасением сотен тысяч жизней"

      223 Читати новину українською
      "Пора в школах "Mein Kampf" начать изучать, у Путина же это настольная книга", – комментарий из соцсетей
      "Пора в школах "Mein Kampf" начать изучать, у Путина же это настольная книга", – комментарий из соцсетей / topcor.ru

      МИД России убеждает, что так называемый "Договор о дружбе и границах", которым фактически разделили сферы влияния в Европе и разделили Польшу между двумя диктаторскими режимами, спас сотни тысяч жизней. Потому что, видите ли, война началась на более стратегически выгодных для СССР рубежах.

      Соответствующий твит россияне разместили на официальной странице министерства иностранных дел РФ.

      Тем временем в России также прокомментировали возможность прямой войны с Украиной

      "Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней", – говорится в сообщении.

      Пользователи соцсетей с возмущением встретили такое заявление, комментируя твит российского МИД:

      1939
      "На два года раньше начался коммунистический террор"

      1939
      "СССР кормил нацистский террор и создал его подобие в своей стране"

      1939
      "Пора в школах "Mein Kampf" начать изучать, у Путина же это настольная книга"

      1939
      "Вот официально и открытым текстом РФ оправдала совместное с гитлеровцами начало Второй мировой"

      1939
      "Совсем с ума сошли"

      Что известно о договоре между СССР и Третьим Рейхом в 1939?"Договор о дружбе и границе" между СССР и гитлеровской Германией (Третьим Рейхом) заключили 28 сентября 1939 года после вторжения в Польшу армий обеих стран. Подписали его министр иностранных дел Рейха Риббентроп и нарком иностранных дел СССР Молотов.

      Тайный протокол к соглашению, известный как "пакт Молотова-Риббентропа", заключили еще 23 августа – в нем стороны урегулировали границы сфер влияния в Восточной Европе, которые впоследствии в договоре и закрепили. СССР отдали Литву и часть Польши, в том числе с этнически украинскими землями.

      Перед подписанием договора 22 сентября в Бресте состоялся совместный парад оккупационных войск Рейха и Союза. Процедура завершилась торжественным спуском германского и поднятием советского флагов. После этого Гитлер фактически получил развязанные руки для войны в Европе, не опасаясь нападения с Востока.

      blog_ava
      Челси – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ
      сегодня
      8073
      Теги: Новости России История Война Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      сегодня , 20:15 В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      Ірина Вихрущ 6366
      Самые смешные мемы недели: культ Зеленского, сумасшедшие депутаты, компромиссы Коломойского
      сегодня , 20:02 Самые смешные мемы недели: культ Зеленского, сумасшедшие депутаты, компромиссы Коломойского
      302
      Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      19 сентября , 09:30 Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      6
      Украина в эпицентре нового скандала в США и реакция бойцов на разведение войск – видео недели
      сегодня , 19:30 Украина в эпицентре нового скандала в США и реакция бойцов на разведение войск – видео недели
      440
      Власти "ЛНР" хотят переписать население – луганчане против!
      сегодня , 19:00 Власти "ЛНР" хотят переписать население – луганчане против!
      Ольга Черненко 1375
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук