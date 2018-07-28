Создали корпус компьютера в стиле популярной игры PUBG: фото

Компания NZXT, что производит компоненты для игровых компьютеров, запустила эксклюзивную линейку игровых устройств CRFT (Custom Crafted). В линейке есть корпус, изготовленный в дизайне популярной игры PUBG.

Об этом пишет ixbt.com.



Так, корпус CRFT 01 – H700 PUBG Limited Edition создан в сотрудничестве с PUBG Corporation и Gamers Outreach. Внешний вид корпуса воспроизводит дизайн ящика AirDrop из игры PUBG (PlayerUnknown's BattleGrounds).

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Всего будет выпущено 2000 корпусов в таком дизайне. Важно, что 10% выручки от продаж CRFT 01 будут пожертвованы благотворительной организации Gamers Outreach, которая предоставляет оборудование, технологии и программное обеспечение в помощь детям в больницах.

ПК в стиле игры PUBG



Стоит такой оригинальный корпус 200 долларов (5200 гривен). Купить этот корпус можно только в США. Предварительные заказы уже принимают на сайте NZXT.com.

Часть из продаж передадут на благотворительность

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