Сейчас в этих помещениях заработали литературные резиденции. Здесь на несколько недель селятся писатели, исследователи литературы, другие художественные активисты, создавая новый культурный контекст в Харькове. Экспедиция Ukraїner исследовала новую жизнь легендарных харьковских квартир.

Обратите внимание Сочетают украинский фолк и рок: история легендарной группы The Ukrainians

Первая резиденция в Харькове появилась в 2018 году. Ее создали в сотрудничестве с Украинским ПЕНом, литературным музеем и Харьковской областной государственной администрацией.

Сначала для ее участников снимали квартиры, но в 2020 году, когда местные предприниматели выкупили дома известных литераторов Шевелева и Лисового и оставили их в своей собственности, все изменилось.

Знаменитый дом на Сумской

Юрий Шевелев – одна из заметных фигур в украинской культуре XX века. Он родился в Харькове еще при Российской империи, а в 1920-х годах стал критиком и языковедом. Во время Второй мировой войны Шевелев остался в оккупированном Харькове, а позже сумел выехать на Запад. Там он постепенно стал одним из наиболее заметных украинских диаспорных критиков, эссеистов и лингвистов, славистов в целом.



Команда ЛитМузея искала возможности для покупки квартиры лингвиста / Фото Константина Гузенко, Ukraїner

В Харькове Шевелев жил в знаменитом доме на Сумской, известном под названием "Саламандра" (так называлось страховое общество, которое построило его в 1914 – 1916 годах). О том, что продается квартира выдающегося литератора, стало известно в 2019 году.

Чтобы вернуть имя Шевелева в контекст города и развивать статус Харькова как центра современной литературы, команда ЛитМузея начала искать возможности для покупки квартиры известного лингвиста.

Квартира в легендарном доме "Слово"

В 2020 году на продажу выставили другую квартиру – в легендарном харьковском доме "Слово", где когда-то жил журналист и писатель-фантаст Петр Лисовый. Это большой жилой дом на улице Культуры, построенный специально для украинских советских писателей на рубеже 1920 – 1930-х годов по конструктивистскому проекту Михаила Дашкевича.



В 2020 году на продажу выставили квартиру Петра Лисового / Фото Константина Гузенко, Ukraїner

Инициативная группа всегда хотела немного разнообразить трагически-мемориальный образ дома "Слово" и показать, что там не только гибло литературное поколение, но и творилась культура, проходили богемные развлечения, веселились интересные люди.

В 2020 году сотрудники ЛитМузея познакомились с бизнесменами Андреем и Николаем Набоками, отцом и сыном. Предприниматели интересовались историей города и литературы в нем и в конце концов купили и квартиру Петра Лисового в "Слове", и квартиру Юрия Шевелева в "Саламандре".

Для писателей, которые часто должны не только писать, но и где-то работать, это возможность побыть какое-то время просто писателями, а не еще и редакторами, журналистами и все такое. Возможность окунуться в город, страну,

– рассказала Татьяна Пилипчук.

Резиденты легендарных квартир

В 2021 году заработала локация Харьковской резиденции "Слово". Квартира Лисового в "Слове" была в более-менее жилом состоянии, поэтому первые резиденты начали приезжать именно туда еще с января.

После длительной реставрации жилая часть квартиры Юрия Шевелева с мая 2021 года также уже функционирует как резиденция, а над оформлением публичного пространства еще работают.

Кстати, первым резидентом в квартире Шевелева стал Юрий Андрухович. Еще одна участница этой локации – писательница Оксана Забужко. Также здесь творил и вдохновлялся британский режиссер Джонатан Бен-Шауль.

Квартиры популяризируют и творят новое культурное наследие Харькова / Фото Константина Гузенко​, Ukraїner

В квартире в доме "Слово" тоже уже побывали некоторые резиденты. В частности, писатели и исследователи литературы Любовь Якимчук и Ярина Цымбал. Были на этой локации и детские писатели:

Сашко Дерманский;

Дара Корний;

Иван Андрусяк.

Состоялось и много квартирников: от выступления рэпера Кургана до лекции литературоведа Тамары Гундоровой и чтений поэтессы Екатерины Калитко.

Благодаря активности и удачной коммуникации две, казалось бы, забытые и заброшенные харьковские квартиры органично влились в оживленную культурную жизнь современного города. Сейчас они не только хранят, но и популяризируют и творят новое культурное наследие Харькова.

Больше о новой жизни харьковских квартир: смотрите в видео Ukraїner