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      Создание единого правительства и энергорынка: о чем договорились Путин и Лукашенко

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      Александр Лукашенко и Владимир Путин / ТАСС

      Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились создать совместное правительство, рынки нефти, газа и электроэнергии и унифицированное налоговое законодательство.

      По словам посла, эти цели являются грандиозными и они не должны меняться. Об этом сообщает белорусское издание Tut.by.

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      Нужно создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управленческие функции с обязательным выполнением. Такая задача сейчас решается,
      – подчеркнул дипломат.

      Также он добавил, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт "абсолютно согласованы" по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран.

      Что происходит между Россией и Беларусью?
      Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все громче, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши".

      Несмотря на это, ранее в Госдуме РФ заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Теперь страны ведут переговоры о едином Налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговли. Также государства планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, а также объединить банковский надзор, оставив два центробанка. В планах также – создание единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии.

      Страны также собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года они введут единый доступ к госзакупкам.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости России Таможенный Союз Владимир Путин Александр Лукашенко Новости Беларуси
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