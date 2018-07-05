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Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Создание музея на Почтовой тормозит Министерство культуры, – заместитель председателя КГГА

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Алексей Резников
Алексей Резников

Согласно законодательству, создание музея на Почтовой площади в Киеве находится в компетенции Министерства культуры.

Однако оно заняло пассивную позицию в этом вопросе и не реагирует на предложения о сотрудничестве со столичной властью. Об этом в интервью изданию "КиевВласть" рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

"Согласно украинскому законодательству, все, что обнаруживается во время археологических раскопок, автоматически становится достоянием народа, общегосударственным достоянием. И единственный уполномоченный орган, который может этим распоряжаться и контролировать, – Министерство культуры. Это же касается и раскопок на Почтовой площади", – подчеркнул Резников.

Однако, по его словам, Министерство культуры заняло пассивную позицию в ситуации с Почтовой площадью и не спешит выполнять свои обязанности.

"Мы не должны заставлять Минкульт включаться – это их прямая обязанность. Но от города мы написали ряд писем в адрес министра культуры Евгения Нищука с предложением после того, как они дадут оценку найденным артефактам, передать их в киевские музейные фонды. Эти находки могут стать хорошей экспозицией для филиала Музея истории Киева, где бы он ни был – на Почтовой площади, в Гостином дворе или еще где-то. Но, к сожалению, четыре года диалога не увенчались пока никакой активностью. Мы встречались, просили возобновить деятельность рабочей группы, подавали и кандидатуры в эту рабочую группу, включая активистов. И в марте 2018 был утвержден список новой рабочей группы. Но эта группа до сих пор ни разу не собралась", – констатировал заместитель председателя КГГА.

Он выразил надежду, что народные депутаты поддержат решение о сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади, которая, по сути, обяжет Минкульт и весь Кабмин рассмотреть вопрос о предоставлении статуса национального значения раскопкам на Почтовой площади.

"И раскопки, которые будут финансироваться из госбюджета, в случае потери инвестора, будет контролировать Минкульт. И уже государственные органы будут решать – чему и в каком формате быть под Почтовой площадью. Исследовать, оценить и сохранить – это задача Министерства культуры совместно с НАНУ. но это инфраструктурный объект – и мы все заинтересованы в том, чтобы в Киеве появилось еще одно туристическое место. Поэтому мы готовы быть партнерами Министерства культуры, которому, возможно, не хватает финансирования или решимости", – заявил Резников.

Впрочем, он подчеркнул, что пока позиция Министерства культуры вызывает вопросы и только затягивает процесс создания музея на Почтовой.

"Пока поведение Минкульта, мягко говоря, странное. Недавно из этого министерства к нам обратились с просьбой передать им учетные документы, чтобы предоставить раскопкам под Почтовой площадью статус национальных. Но суть в том, что еще в прошлом году мы им отправили эти документы", – отметил заместитель главы Киевской администрации.

Напомним, в 2013 году московское правительство разрешило ООО "Хенсфорд-Украина" построить на Почтовой площади подземный торгово-развлекательный центр. Однако при подготовке котлована была обнаружена деревянная улица времен Киевской Руси XI-XII веков. С 2015 года здесь работали археологи, которым удалось обнаружить целый исторический квартал.

Теги: Новости Киева Министерство культуры Украины КГГА
Источник: 24 Канал
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