Созданный в пробирке: маленький детеныш большого индийского носорога – трогательные фото и видео

Впервые в мире 23 апреля в зоопарке Майами, что в США, родился редкий индийский носорог. Причем путем искусственного оплодотворения. Не прошло и нескольких дней, как малыш сделал свои первые шаги, что привлекло внимание и сердца посетителей зоопарка со всех уголков планеты.

Впервые в истории индийский носорог родился с помощью индуцированной овуляции и искусственного оплодотворения. Мать, семилетняя Акути, не могла забеременеть естественным образом. Но помогла наука, о чем рассказали сотрудники зоопарка Майами.

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Отец малыша – 18-летний Суру. Для носорога – возраст почтенный, но он пытался "поспособствовать" тому, чтобы Акути забеременела. Однако все попытки были неудачными, и тогда специалисты организации по размножению и сохранению видов SEZARC в январе 2018 начали процедуру искусственного оплодотворения.

То, что произошло – вещь уникальная. Рождения малыша редкого вида важно не только для зоопарка Майами, но и для международных усилий для сохранения здоровой популяции этого сверхчувствительного вида под присмотром человека,

– отметили в зоопарке.

Интересно, что люди пока не вмешиваются в первые дни становления малыша. Поэтому даже пол новорожденного животного пока неизвестен.



Пол новорожденного пока неизвестен



Детеныш уже самостоятельно стоит и радостно ластится к матери



Акути очень тщательно оберегает своего малыша

Работники зоопарка уверяют, что и у мамы, и у малыша все хорошо после родов. Подробнее – уже после обследования ветеринарами. А тех допустят к животным, когда удостоверятся, что детеныша можно безопасно забирать от матери. Сейчас она своего малыша "хорошо защищает".

Смотрите видео первых шагов детеныша редкого индийского носорога, "рожденного в пробирке":

По данным Международного фонда носорогов (а есть и такой), больших индийских носорогов осталось в мире всего примерно 3,5 тысячи. Беременность у носорогов, к слову, длится 15-16 месяцев, и рожать они могут одного детеныша раз в два или три года.



Иногда фотографам и посетителям удается заинтересовать маленького носорожика



Мать, родившая впервые, должна привыкнуть к своему новому статусу



Первый в мире большой индийский носорог, "рожденный в пробирке"