Создатель "Рика и Морти" Дэн Гармон удалил свой Twitter из-за скандального сообщения: детали

Писатель Дэн Гармон, который является автором популярного анимационного сериала "Рик и Морти", удалил свой Twitter-аккаунт из-за скетча, в котором он играет психолога-педофила и в одной из сцен имитирует секс с младенцем.

Об этом сообщается на Deadline.



Скетч-видеоролик был опубликован еще в 2009 году, однако только сейчас начал набирать большую популярность. Из-за волны критики в социальных сетях он удалил свой профиль в соцсети и впоследствии опубликовал свое официальное заявление.

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В 2009 году я снял "пилот", который создавался как пародия на "Декстера", и преуспел только в том, что он получился очень обидным. Я быстро понял, что это очень "невкусно", и удалил видео. Никто никогда не должен был увидеть то, что вы увидели. Я приношу искренние извинения,

– прокомментировал скандальный скетч Гармон.

Допис, поширений Dan Harmon (@danharmon) 21 Чер 2018 р. о 9:21 PDT

Напомним, что похожая ситуация случилась с режиссером "Стражей Галактики" Джеймсом Ганном, на странице у которого нашли старые твиты, там он допускал неоднозначные высказывания о смертельно больных людях и педофилии.