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Создатели "Баффи – победительница вампиров" выпустят римейк сериала

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"Баффи – победительница вампиров"
"Баффи – победительница вампиров" / Фото из открытых источников

Знаменитая американская лента 2000-х, которая пользовалась бешеной популярностью среди молодежи, может получить новое дыхание. Создатели сериала решили перезапустить "Баффи", где действия будут происходить в настоящее время.

Об этом сообщают на Deadline.

Студия 20th Century Fox Television, которая продюсировала "Баффи – победительницу вампиров" приступила к разработке новой версии культовой молодежной драмы, основанной на оригинальном сюжете первых сезонов. Исполнительным продюсером нового сериала станет Джосс Уидон, который ранее работал над оригинальным проектом, а сценаристом назначили Монику Оусу-Брин.

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Если в "первом" сериале главную роль исполняла актриса Сара Мишель Геллар, то в новой ленте героиней может стать афроамериканская актриса, имя которой пока не называют. Съемки должны состояться в США, как и в стартовом проекте, а о том, появятся ли в римейке сериала актеры из оригинального проекта, пока не сообщается

Стоит напомнить, что оригинальный сериал "Баффи – победительница вампиров" состоял из 7 сезонов и выходил с 1997 по 2003 год. Действие сериала разворачивалось в городке Саннидейл, где Баффи Саммерс защищала город и мир от злых сил, особенно – вампиров. Сериал был основан на основе одноименного фильма, который вышел в 1992 году. Продюсеры фильма – Гейл Берман, Джо Эрли, Фрэн Казуи и Джо Казуи, также будут задействованы в работе над потенциальным сериалом.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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