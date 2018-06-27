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Создатели игры Agony приостановили проект: названа причина (трейлер игры 18+)

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Создатели игры Agony приостановили проект
Создатели игры Agony приостановили проект / Фото из свободных источников

Запуск хоррора Agony отменили из-за юридических и финансовых причин. Стоит отметить, что версия игры без цензуры получила массу негативных отзывов и очень низкий рейтинг, поэтому разработчики вынуждены были приостановить проект.

Об этом сообщает Steamcommunity.

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До запуска хоррора от первого лица Agony разработчику Madmind Studio пришлось вырезать из игры определенный контент, чтобы проект не получил рейтинг "только для взрослых". Затем студия пообещала выпустить патч для ПК-версии, в котором цензуры не будет, но не сдержала обещание по определенным юридическим причинам. Позже Valve внесла изменения в правила Steam, и Madmind Studio решила выпустить версию Agony без цензуры как отдельный проект. Теперь же отменили и ее – как с юридических, так и финансовых причин.

Скріншот із трейлера гри Agony
Скриншот из трейлера игры Agony

К сожалению, Madmind Studio не поделилась подробной информацией об отмене версии игры без цензуры. Однако, студия отметила, что "часть команды" продолжит разработку обновлений, в которых улучшит существующую версию Agony. Так, на этой неделе коллектив добавит "значительно переработанную систему освещения" и ряд мелких исправлений в версии для ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Финансовые трудности, из-за которых версию без цензуры пришлось отменить, вероятно, связаны с плохими продажами игры. Сначала проект перед самым его выходом отложили, а потом он получил массу негативных отзывов. Рейтинг ПК-версии Agony на Metacritic составил всего 45/100.

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Для фанатов это, несомненно, сплошное разочарование, ведь в геймплейных трейлерах игра выглядела многообещающе.

Трейлер игры Agony – смотрите видео

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Теги: Техно Интернет Игры
Источник: 24 Канал
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