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Создатели "Симпсонов" выпустили трейлер нового мультсериала

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Вышел трейлер нового мультфильма Мэта Грюнінга
Вышел трейлер нового мультфильма Мэта Грюнінга / Фото из открытых источников

Американский стриминговий сервис Netflix опубликовал трейлер нового анимационного сериала "Разочарование" от Мэта Грюнинга – создателя таких известных мультсериалов как "Симпсоны" и "Футурама".

Новый анимационный сериал расскажет историю королевства Дримленд. В центре сюжета находится принцесса Бин, которую беспокоит чрезмерное употребление алкоголя. Она убегает со своей свадьбы вместе с эльфом и чертенком.

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Проект рассчитан на взрослую аудиторию. Сейчас запланировано 20 эпизодов шоу. Премьера "Разочарование" запланирована 18 августа на Netflix.

Смотрите видео Трейлер мультсериала "Разочарование"

 

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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