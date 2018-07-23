Создатели "Симпсонов" выпустили трейлер нового мультсериала
Американский стриминговий сервис Netflix опубликовал трейлер нового анимационного сериала "Разочарование" от Мэта Грюнинга – создателя таких известных мультсериалов как "Симпсоны" и "Футурама".
Новый анимационный сериал расскажет историю королевства Дримленд. В центре сюжета находится принцесса Бин, которую беспокоит чрезмерное употребление алкоголя. Она убегает со своей свадьбы вместе с эльфом и чертенком.
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Проект рассчитан на взрослую аудиторию. Сейчас запланировано 20 эпизодов шоу. Премьера "Разочарование" запланирована 18 августа на Netflix.
Смотрите видео Трейлер мультсериала "Разочарование"
Источник: 24 Канал
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