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Создатели Siri разрабатывают робота, который будет работать во время боевых действий

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Разрабатывают робота-хирурга
Разрабатывают робота-хирурга / cnbc.com

Компания SRI International, которая создала мобильный помощник Siri, сейчас работает над созданием робота, которого можно будет использовать в качестве сапера или хирурга.

Об этом пишет CNBC.

Этого робота назвали Taurus. Им будет управлять оператор с помощью очков виртуальной реальности (VR). Компания уже представила рабочий прототип робота.

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Робот имеет две автоматические руки, которые могут использовать скальпель, иголку или отвертку. Между руками размещены две камеры, чтобы оператор мог видеть все, что происходит.

Робот-хірург

Робота могут использовать в хирургии

В интерфейс также будут встроены важные показатели, например, температура и частота пульса.

На первом этапе разработчики работают над двумя функциями: обезвреживание бомб и проведение операций.

В частности, планируется, что робот может эффективно работать в боевых условиях, и сможет выполнять функции сапера и хирурга. Также этой разработкой смогут пользоваться космонавты, например, во время миссии на Марс.

Кстати, функции сапера робот может выполнять уже сейчас.

Теги: Техно робототехника Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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