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Создатели Tomb Raider и God of War работают над новой игрой – "Мстители"

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Crystal Dynamics выпустит игру "Мстители"
Crystal Dynamics выпустит игру "Мстители" / Фото из свободных источников

Студия Crystal Dynamics, которая занималась выпуском серии игр Tomb Raider, приобщила к своему штату разработчиков ведущего дизайнера боевой системы God of War и еще несколько не менее важных персон. Все силы новоиспеченных сотрудников будут направлены на работу над тайтлом с участием еще одного бога – правда, на этот раз уже из скандинавской мифологии.

Об этом сообщается на официальном сайте Crystal Dynamics.

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Crystal Dynamics, судя по всему, подошла к вопросу своей экспансии с соответствующим размахом. На днях компания сообщила сразу две новости, касающиеся расширения.

Во-первых, авторы Tomb Raider объявили о создании Crystal Northwest. Возглавят подразделение Чад Квин и Джеймс Ло – выходцы из Wargaming. Команда будет заниматься в первую очередь техническими разработками и внесет свой вклад в создание будущего произведения по вселенной "Мстителей".

Месники
Постер вселенной "Мстителей"

Во-вторых, штаб-квартира в Редвуд-Сити тоже пополнилась громкими именами. Винсент Наполи, например, занимался боевой системой и механикой возвращения топора в God of War. Он открыто признался, что вдохновлялся "определенным персонажем Marvel", и теперь дизайнер сможет поработать непосредственно над Тором – как и Crystal Northwest, основная команда Crystal Dynamics на полную работает над The ​​Avengers.

Похвасталась компания и другими новобранцами. Ими стали Бен Ванат – создатель Dead Space, и Дэвид Файфилд – дизайн-директор Halo и геймдиректор Call of Duty. Кроме того, рекруты сумели переманить людей из Naughty Dog, Pixar, EA и ряда других студий.

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Все эти перестановки преследуют одну задачу: коллектив нацелен выпустить наиболее амбициозную игру из всех, над которыми он когда-либо работал. Известно, что ради сотрудничества с Marvel корпорация Square Enix, которой принадлежит Crystal Dynamics, забросила продолжение Deus Ex и направила все силы на секретный проект по "Мстителям". Его представили публике еще в 2017 году и обещали позже раскрыть детали, но пока геймеры остаются в неведении.

Трейлер игры The Avengers ("Мстители") смотрите видео

 

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Теги: Техно Интернет Игры
Источник: 24 Канал
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