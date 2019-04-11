23:07
11 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Черные дыры России. Одинокий Путин
      Вєсті Кремля
      21:57, сегодня
      Вести.UA: Телепатические дебаты Зеленского и Порошенко. Собачьи бои в Верховной Раде
      Вєсті.UA
      21:08, сегодня
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Злой Одессит

      Создателя WikiLeaks задержали в Лондоне: расскажет ли Ассанж о работе на Россию?

      315
      Джулиан Ассанж
      Джулиан Ассанж / Getty images

      В Лондоне произошло то, что я бы назвал "Вот это поворот!", а именно – посольство Эквадора выдало властям Великобритании эдакого разоблачителя мировых секретов, а также создателя и руководителя сайта WikiLeaks в одном лице – Джулиана Ассанжа.

      Напомню, что в качестве прибежища Джулиан использовал посольство Эквадора без малого 7 лет.

      И вот теперь, только могу себе представить, какой стоит, кипишь в Кремле, относительно данного задержания и предвкушаю термоядерные призывы о соблюдении свободы слова, прав человека и сокрушениях о преследовании инакомыслия на Западе. Причем, этот кипишь совсем уж не беспочвенный, поскольку Джулиан Ассанж имел прямую связь и выход, ни на кого-нибудь, а на ГРУ РФ, о чем он обязательно и расскажет, дабы обезопасить себя от высылки в США, где его ожидает смертная казнь.

      Читайте также: Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне: его могут выдать США

      Дело в том, что в 2018 году спецслужбы США получили неопровержимые доказательства того, что Ассанжу сливалась информация прямиком от российских спецслужб. В частности, речь идет о передаче частной переписки представителей Демократической партии США Ассанжу румынским хакером Guccifer 2.0, осуществившего в 2016-м взлом серверов Демократической партии. Согласно имеющейся у спецслужб США информации, Guccifer 2.0 не только работал на Кремль, но и являлся кадровым сотрудником ГРУ, что так же отражалось в расследовании комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера.

      Иными словами, Ассанж получал и утверждал к публикации на WikiLeaks информации, получаемой напрямую от ГРУ.

      Кстати, часть разоблачений WikiLeaks касалась и Украины. Но, по информации зарубежных СМИ, в 2016 году Ассанж отказался публиковать секретную информацию и документы о вторжении России в Украину. Документы касались Суркова и ГРУ, что указывает на принадлежность проекта "Ассанж" именно к российской военной разведки, хакеры которой подкармливали его различными дампами, после соответствующей обработки на Хорошевском шоссе, 76.

      А потому, данное задержание прямо таки как манна небесная, которая не только может расставить огромное количество точек над "Ї", но и заставит российские спецслужбы отвлечься от ряда насущных проектов, в связи с очередным фиаско. Главное только, чтобы Ассанж дожил до дачи показаний.

      Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, который основал в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и обличающие различных мировых лидеров материалы.

      Читайте также: Мюллер нашел возможные доказательства связи экс-советника Трампа с WikiLeaks

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня
      19756
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости России Война на Донбассе Публикации Лондон Эквадор Джулиан Ассанж Wikileaks
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 апреля: свежие рейтинги кандидатов и новый государственный праздник в Украине
      сегодня , 22:23 Главные новости 11 апреля: свежие рейтинги кандидатов и новый государственный праздник в Украине
      245
      Как наказали секретаря судьи, который спас от тюрьмы 11 пьяных водителей
      сегодня , 22:15 Как наказали секретаря судьи, который спас от тюрьмы 11 пьяных водителей
      Ірина Шиба 58
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 апреля , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Создателя WikiLeaks задержали в Лондоне: расскажет ли Ассанж о работе на Россию?
      сегодня , 22:04 Создателя WikiLeaks задержали в Лондоне: расскажет ли Ассанж о работе на Россию?
      Злой Одессит 314
      Конфликт в Ливии: как Путин может получить контроль над потоком беженцев в Европу
      сегодня , 20:10 Конфликт в Ливии: как Путин может получить контроль над потоком беженцев в Европу
      Світлана Попова 290
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук