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Создавай, влюбляй, продавай – бесплатная онлайн-конференция “Content Marketing Day”

7 Читати новину українською
Content Marketing Day
Content Marketing Day

Хотите научиться создавать контент, который люди будут читать, сохранять в заметках и делиться ним в социальных сетях?

Тогда вас точно заинтересует это мероприятие!

17 августа Академия интернет-маркетинг WebPromoExperts проводит регулярную бесплатную онлайн-конференцию, посвященную контент-маркетингу – “Content Marketing Day”. А это значит, что вы сможете услышать доклады от международных экспертов-практиков, которые поделятся своими фишками, кейсами и примерами составления контент-стратегии.

В этот раз вас ожидают представители таких крупнейших компаний, как: Ощадбанк, Приватбанк, ISIDA, SendPulse, Boosta, SE Ranking, TemplateMonster, Serpstat, MadCats и многие другие.

На конференции вы сможете:

  • узнать, как с помощью контент-стратегии генерировать лояльных клиентов;
  • понять, как следует упаковывать свое предложение;
  • освоить современные приемы коммуникаций с онлайн-покупателями;
  • увидеть, как и за счёт чего выделиться на фоне конкурентов
  • вопределить, как добиться с помощью качественного контента лояльности клиентов и достижения бизнес-целей;
  • получить свежие идеи для своей контент-стратегии;
  • задать интересующий вопрос спикеру в прямом эфире.

Конференция будет особо полезна, если вы:

  • маркетолог или интернет-маркетолог;
  • копирайтер или редактор;
  • SMM/SEO-специалист;
  • владелец или администратор сайтов;
  • контент-менеджер;
  • предприниматель, который хочет эффективно развивать бизнес в интернете.

И даже если вы давно уже опытный специалист – усовершенствуйте свои подходы и узнайте, как добиваться еще более быстрых и более высоких результатов.

Что вас ждет?

  • 8 часов полезной насыщенной информации;
  • 15 спикеров-экспертов с уникальными докладами;
  • только актуальные руководства и рекомендации;
  • подарки и бонусы от организаторов и партнеров.

Как попасть на конференцию?

Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.

Организаторы: “WebPromoExperts”, “WebPromo”

Спонсоры: “SendPulse”, “Crello”, “SE Ranking”, “Copywritely”

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Спеши зарегистрироваться!

Теги: Новости Киева
Источник: 24 Канал
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