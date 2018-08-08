Создавай, влюбляй, продавай – бесплатная онлайн-конференция “Content Marketing Day”
Хотите научиться создавать контент, который люди будут читать, сохранять в заметках и делиться ним в социальных сетях?
Тогда вас точно заинтересует это мероприятие!
17 августа Академия интернет-маркетинг WebPromoExperts проводит регулярную бесплатную онлайн-конференцию, посвященную контент-маркетингу – “Content Marketing Day”. А это значит, что вы сможете услышать доклады от международных экспертов-практиков, которые поделятся своими фишками, кейсами и примерами составления контент-стратегии.
В этот раз вас ожидают представители таких крупнейших компаний, как: Ощадбанк, Приватбанк, ISIDA, SendPulse, Boosta, SE Ranking, TemplateMonster, Serpstat, MadCats и многие другие.
На конференции вы сможете:
- узнать, как с помощью контент-стратегии генерировать лояльных клиентов;
- понять, как следует упаковывать свое предложение;
- освоить современные приемы коммуникаций с онлайн-покупателями;
- увидеть, как и за счёт чего выделиться на фоне конкурентов
- вопределить, как добиться с помощью качественного контента лояльности клиентов и достижения бизнес-целей;
- получить свежие идеи для своей контент-стратегии;
- задать интересующий вопрос спикеру в прямом эфире.
Конференция будет особо полезна, если вы:
- маркетолог или интернет-маркетолог;
- копирайтер или редактор;
- SMM/SEO-специалист;
- владелец или администратор сайтов;
- контент-менеджер;
- предприниматель, который хочет эффективно развивать бизнес в интернете.
И даже если вы давно уже опытный специалист – усовершенствуйте свои подходы и узнайте, как добиваться еще более быстрых и более высоких результатов.
Что вас ждет?
- 8 часов полезной насыщенной информации;
- 15 спикеров-экспертов с уникальными докладами;
- только актуальные руководства и рекомендации;
- подарки и бонусы от организаторов и партнеров.
Как попасть на конференцию?
Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.
Организаторы: “WebPromoExperts”, “WebPromo”
Спонсоры: “SendPulse”, “Crello”, “SE Ranking”, “Copywritely”
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