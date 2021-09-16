Обнаружили почти 50 тысяч фейковых профилей
Организатором ботофермы оказался житель Харьковской области. Он имеет немалый опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно регистрировал фейковые профили в соцсетях.
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Ботов злоумышленник передавал заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых учетных записей в различных социальных сетях. Оплату за выполненные заказы мужчина получал в рублях через электронные платежные системы.
Всего правоохранители обнаружили почти 50 тысяч фейковых аккаунтов, которые создавали "альтернативную реальность" в соцсетях.
"Армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на:
- срыв национальной программы вакцинации;
- оправдание вооруженной агрессии России на Востоке Украины;
- дискредитацию украинской власти.
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Во время обысков правоохранители изъяли:
- компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;
- GSM-шлюзы и SIM-банки;
- 5 тысяч SIM-карт украинских операторов связи.
Сейчас продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности жителя Харьковской области к сотрудничеству с российскими спецслужбами.
Злоумышленник создал 50 тысяч фейковых профилей