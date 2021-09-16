Обнаружили почти 50 тысяч фейковых профилей

Организатором ботофермы оказался житель Харьковской области. Он имеет немалый опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно регистрировал фейковые профили в соцсетях.

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Ботов злоумышленник передавал заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых учетных записей в различных социальных сетях. Оплату за выполненные заказы мужчина получал в рублях через электронные платежные системы.

Всего правоохранители обнаружили почти 50 тысяч фейковых аккаунтов, которые создавали "альтернативную реальность" в соцсетях.

"Армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на:

срыв национальной программы вакцинации;

оправдание вооруженной агрессии России на Востоке Украины;

дискредитацию украинской власти.



СБУ разоблачила "армию" ботов, работавших на Россию

Во время обысков правоохранители изъяли:

компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;

GSM-шлюзы и SIM-банки;

5 тысяч SIM-карт украинских операторов связи.

Сейчас продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности жителя Харьковской области к сотрудничеству с российскими спецслужбами.



Злоумышленник создал 50 тысяч фейковых профилей

Обратите внимание! В конце сентября СБУ разоблачила ботоферму на Волыни. Фейки призывали к нарушению территориальной целостности Украины, в частности агитировали за присоединение восточных областей Украины к России. Финансировали злоумышленников российские заказчики.