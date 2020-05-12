Сожгли мотоцикл и бросили гранату в авто фигурантов дела о "пленках Ермака": видео

Неизвестные подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского. Оба являются фигурантами так называемого дела "пленок Ермака". Произошло это после их показаний, в ночь с понедельника на вторник, 12 мая.

Момент поджога мотоцикла Дмитрия Штанька зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео видно, как неизвестный мужчина подходит к мотоциклу и поджигает его. Кроме того, момент поджога увидели и соседи, которые пытались потушить пламя. Об этом Штанько рассказал в комментарии "Бабелю".

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"Мотоцикл сгорел. Я вызвал полицию, приехала следственно-оперативная группа, меня допросили. Мы обнаружили, что есть несколько свидетелей", – рассказал Штанько.

Видео поджога мотоцикла Штанько

Он это связывает с тем, что является фигурантом в деле "пленок Ермака". Перед тем он как раз прошел полиграф.

Что известно о скандале с пленками Ермака

Скандал вспыхнул, когда депутат от "Слуги народа" Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно руководителя ОПУ. Через несколько дней Лерос опубликовал видео, где брат главы ОПУ "барижит" государственными должностями.



Сам Андрей Ермак считает, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело, где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ – дела с участием Гео Лероса. Народный депутат на этом не остановился и выпустил еще несколько порций компромата на Ермаков.



Штанько и Шумской были помощниками Дениса Ермака и также фигурируют на пленках. Но позже они обвинили Андрея Ермака в коррупции и заявили, что он получал деньги от людей, которые надеялись получить государственные должности.



Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы. Позже Владимир Зеленский из-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что тот "пытался давить" на его коллег.



Впоследствии Гео Лерос передал НАБУ еще одни факты возможной коррупции. Они касаются скандальных схем в налоговой службе времен Сергея Верланова. Их достоверность расследуют детективы Бюро.

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В то же время у еще одного фигуранта дела Сергея Шумского неизвестный бросил гранату в его автомобиль.

"Я об этом узнал от полиции, около 1:30 позвонила в мою дверь. Они спросили, являюсь ли я владельцем такого-то автомобиля и сообщили, что произошла неприятность. Оказалось, что молодой человек, который был в черной одежде с балаклавой на лице, подошел к моему автомобилю, разбил стекло на месте водителя и бросил туда гранату", – рассказал Шумский.

Он добавил, что этот момент увидели местные жители, которые пили пиво во дворе. Они бросились догонять неизвестного. И даже поймали его на перекрестке, где между ними началась драка. Но злоумышленник сумел скрыться.

Видео обнаруженной гранаты в автомобиле Шумского

Граната в автомобиле не взорвалась, потому что чека осталась на месте. Ошибка ли это нападавшего, была спланированная акция, чтобы напугать Шумского – неизвестно.