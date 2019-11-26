Сожгли автомобиль семьи руководителя Одесской таможни Резника: фото

В ночь на вторник неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший семье и.о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей фейсбук-странице. Он призвал украинских правоохранителей провести оперативное и прозрачное расследование этого преступления.

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По словам Нефедова, это могли сделать как контрабандисты, так и отдельные таможенники, которые обижены из-за борьбы с коррупционными схемами на таможне.

В качестве примера борьбы со схемами глава Государственной таможенной службы привел задержание в минувший понедельник в Одессе контейнера с техникой Apple и Sony на 300 тысяч долларов. Тогда же были составлены протоколы на 5,7 миллионов гривен в отношении 4 автомобилей BMW.

Отметим, что глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов анонсировал масштабные кадровые чистки среди таможенников. По его словам, основная задача – провести полную переаттестацию всех людей, которые перешли в Государственную таможенную службу.

Как в Украине появилась Государственная таможенная служба?

– 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о распределении ДФС на таможенную и налоговую службы.

– 6 марта 2019 года было утверждено соответствующее положение, которым была разделена ДФС на две отдельные структуры.

– 20 марта 2019 года Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб. После победы в финальном этапе конкурса Кабмин назначил на должность председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Такое решение приняли на заседании правительства 5 июля.

– 16 июля Госрегистратор выдал разрешение на создание новой Государственной таможенной службы как юридического лица. Оно не будет подчиняться Государственной фискальной службе.