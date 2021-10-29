Из-за угроз, которые она получила лично и в адрес своей семьи, женщина будет обращаться в полицию. По ее словам, она получает многочисленные звонки и сообщения о возможной расправе.

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"Сожжем твою семью, ноги переломаем"

Об угрозах Инне Даниловой рассказал ее коллега адвокат Олег Головков. На Фейсбуке он обнародовал видеообращение, где призвал прекратить травлю. Мол, мы живем в правовом государстве, а то, что делает Данилова – просто ее работа. Никто не может угрожать адвокату из-за его профессиональной деятельности, отметил он.

Головков обнародовал скриншот одного из сообщений с угрозами, которые якобы получила Данилова.

Угрозы адвокатке / Скриншот со страницы Олега Головкова

За сутки она получила чрезвычайно большое количество угроз, ей взломали аккаунты в соцсетях. Угрозы идут на ее телефоны и телефоны его близких. Возникла реальная угроза физического насилия,

– рассказал Олег Головков.

"Отказываться от дела я не собираюсь"

Инна Данилова утверждает, что угрозы, кроме нее, получали и другие члены семьи.

Угрожали вырезать всю мою семью, убить всех, сжечь мой дом. Были сообщения и звонки: "Чтоб ты сдохла", "Ты сдохнешь", "Тебя собьет машина", "Твой ребенок умрет",

– сказала Данилова.

Впрочем, несмотря на негативную реакцию общества на ее деятельность, она заявила, что будет продолжать дело. Но добавила, что "пока". "Я считаю, что я адвокат, и это моя работа. Мы же в правовом государстве живем. Адвокат должен выполнять свою работу с обязанностями, которые на него возлагаются", – отметила адвокат.

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