Сожжение лагеря ромов под Львовом: обнародовали детали

Второй раз за последнее время неизвестные в Украине сожгли лагерь ромов. На этот раз инцидент произошел в нескольких километрах от Львова. Жители лагеря утверждают, что их предупреждали о нападении. Кроме того, злоумышленники угрожают нападением и на другие цыганские поселения в этом районе.

Накануне сайт "24" со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову сообщал, что 9 мая на Львовщине неизвестные сожгли лагерь ромов.

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Как передает "Громадське", инцидент произошел в поселке Рудно, в нескольких километрах от Львова.

"Поселение нескольких семей располагалось в индустриальной зоне вблизи приема металла. На месте пожара остались обугленные деревянные каркасы палаток, металлическая посуда, обожженные детские игрушки, одежда и даже икона. Никого из жителей лагеря на пепелище нет, – кто сбежал посреди ночи после погрома, кого-то забрала скорая помощь", – отметил уполномоченный представитель комитета защиты прав человека Михаил Кенё.

Как рассказал один из местных жителей, на этом месте цыгане жили постоянно: и летом, и зимой.

Прошлой осенью их так же, как и сейчас, избили и подожгли лагерь – тоже пришли посреди ночи. Тогда никого так и не задержали за избиение. На этот раз как все происходило: мы в одном из лагерей собирали детей, чтобы научить их читать, а перед этим я заехал сюда, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Увидел, что здесь проблема – заболел ребенок, они – все голодные. Я привез им продукты, деньги на лекарства и, как оказалось впоследствии, как только я ушел, начался налёт,

– вспоминает мужчина.

По его словам, цыгане, живущие в окрестных лагерях, не воруют и не попрошайничают, а зарабатывают на хлеб тем, что ищут металл, собирают облепиху и копают хрен для того, чтобы потом сдать.

Журналисты добавляют, что в поселении жило до тридцати человек, а именно несколько многодетных семей.

"Здесь жил Федя – у него восемнадцать детей, он очень тяжело и долго пытался сделать для них документы, но все эти документы сгорели. Хуже всего досталось Мише – у него девять детей, его сильно избили и сына с больным сердцем тоже. Для Миши вызвали "скорую", но после осмотра его отпустили. Рассказывали знакомые, что видели его в городе с перевязанной головой. А дети, кто где: их видели и на вокзале, и на Левандовке (район Львова – "24"). Сюда возвращаться они точно не будут, но где именно они сейчас – неизвестно", – подчеркивают другие жители поселка.

Очевидцы в свою очередь утверждают, что налет совершили переодетые в маски молодые люди спортивного телосложения, которых насчитывалось около 30 человек.

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Также ресурсу удалось выяснить, что жителей лагеря неизвестные предупреждали о нападении за несколько дней до этого и планировали погром в ещё двух лагерях.

"Это в два часа ночи произошло, люди спали, не успели ни деньги, ни документы забрать. Нам же сказали – будьте осторожны. Рудно хотят поджечь и Metro (территория где произошел погром, которая располагаются рядом с супермаркетом – "24"), и еще на дальней участке ", – говорят цыгане.

Кроме того, местные жители говорят, что ромы из соседнего лагеря могли выпивать, но, по их словам, это не причина жечь их жилье.

Напомним, в Киеве на Лысой горе разгромили и сожгли лагерь ромов. Такой "рейд" совершили члены националистической организации С14. СМИ опубликовали в сети видеозапись, на которой зафиксированы события во время разгона лагеря ромов на Лысой горе в Киеве. К слову, в тот инцидент назвали "субботником".