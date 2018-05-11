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Сожжение лагеря ромов под Львовом: полиция открыла уголовное производство

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Во Львове сожгли лагерь ромов
Во Львове сожгли лагерь ромов / 24 Канал

После погрома лагеря ромов в Львовской области полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте также: На Львовщине сожгли ромский лагерь со всем имуществом, – омбудсмен

"По сообщению о пожаре в стихийном поселении на улице Городецкой во Львове, которое поступило в полицию Львовской области, 10 мая следователи открыли уголовное производство. Событие сейчас квалифицировано по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование и устанавливают причастных к событию лиц.

Напомним, в Киеве на Лысой горе разобрали и сожгли лагерь ромов. Такой "рейд" совершили члены националистической организации С14. СМИ опубликовали в сети видеозапись, на которой зафиксированы события во время разгона лагеря ромов на Лысой горе в Киеве. К слову, тот инцидент назвали "субботником".

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Львова
Источник: 24 Канал
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