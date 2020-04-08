Сожжение за коронавирус: жители Первотравенска угрожают организации "Новое поколение"
Жители Первотравенска на Днепропетровщине угрожают расправой религиозной организации "Новое поколение". Ведь именно через собрание этой общины в области мог начаться вспышка коронавируса – такое ранее заявлял председатель облсовета Святослав Олейник.
Сейчас в Первотравенске зафиксировали 21 случай заражения коронавирусом, а на всей Днепропетровщине – 41. По словам Олейника, в город на сборы и обучение организации "Новое поколение" приезжали люди из-за границы. Именно в этой среде, по словам Олийныка, были выявлены случаи коронавируса.
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В сети есть видеозаписи, свидетельствующие о том, что религиозная община не прекращала свои собрания во время действия карантина. По данным телеграмм-канала Teza, организация активно удаляет такие видео.
Это – 27 марта, полный зал людей. Шел 16-й день карантина. Вероятно, именно здесь заразилась коронавирусом большинство больных в Первотравенске,
– говорится в сообщении телеграмм-канала Teza.
Там также сообщили, что в местной церкви "Новое поколение" на Библейскую школу съехалось несколько сотен человек из Украины и из-за рубежа. Это такая конференция, которая началась 10 февраля и должна была продлиться до 3 мая. Участники собирались на служение в конференц-зале церкви вплоть до конца марта. И прекратили это делать всего несколько дней назад.
Жители Первотравенска начали в сети угрожать организации "Новое поколение".
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