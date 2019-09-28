S&P спрогнозировало курс гривны на следующие годы: что изменится

Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's обновило прогноз курса гривны к доллару на 2019-2022 годы. S&P также повысило рейтинг Украины с B- до B. Прогноз по-прежнему стабилен.

Согласно данным экспертов Standard & Poor's обменный курс будет следующим:

– 2019 год – 27,00 грн/доллар;

– 2020 год – 27,50 грн/доллар;

– 2021 год – 28,00 грн/доллар;

– 2022 год – 28,50 грн/доллар.

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Отметим, что НБУ сообщает о продолжении укрепления украинской валюты.

25 сентября Нацбанк установил такой официальный курс: доллар – 24,21 гривны, евро – 26,64 гривны.

Чем занимаются кредитные рейтинговые агентства и можно ли им доверять?

Рейтинговые агентства публикуют независимые оценки кредитоспособности банков, государств и компаний, а также аналитические данные и другую финансовую информацию. Крупнейшие и самые авторитетные из них присваивают национальные и международные рейтинги, официально называющиеся рейтингами дефолта эмитента, для более чем 150 регионов мира.

Standard & Poors входит в "большую тройку" вместе с Moody's и Fitch. Аналитика и прогнозы от них традиционно считаются надежными и прозрачными.

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В шкале рейтингов "ААА" считается самым высоким уровнем кредитоспособности. Зато рейтинги уровня "B" обозначают наличие кредитных рисков. При этом остается ограниченная "подушка безопасности".