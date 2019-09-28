17:57
28 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путипедия за два миллиарда. В России взялись за "маму"
      Вєсті Кремля
      21:51, 27 сентября
      Вести.UA: Что Богдан делал в России. Пендель от Мендель
      Вєсті.UA
      20:38, 27 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      S&P спрогнозировало курс гривны на следующие годы: что изменится

      201 Читати новину українською
      S&P спрогнозировало курс гривны на следующие годы: что изменится
      / fakty.ua

      Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's обновило прогноз курса гривны к доллару на 2019-2022 годы. S&P также повысило рейтинг Украины с B- до B. Прогноз по-прежнему стабилен.

      Согласно данным экспертов Standard & Poor's обменный курс будет следующим:

      – 2019 год – 27,00 грн/доллар;
      – 2020 год – 27,50 грн/доллар;
      – 2021 год – 28,00 грн/доллар;
      – 2022 год – 28,50 грн/доллар.

      Важно: Агентство Fitch повысило рейтинги семи украинских банков: список

      Отметим, что НБУ сообщает о продолжении укрепления украинской валюты.

      25 сентября Нацбанк установил такой официальный курс: доллар – 24,21 гривны, евро – 26,64 гривны.

      Чем занимаются кредитные рейтинговые агентства и можно ли им доверять?

      Рейтинговые агентства публикуют независимые оценки кредитоспособности банков, государств и компаний, а также аналитические данные и другую финансовую информацию. Крупнейшие и самые авторитетные из них присваивают национальные и международные рейтинги, официально называющиеся рейтингами дефолта эмитента, для более чем 150 регионов мира.

      Standard & Poors входит в "большую тройку" вместе с Moody's и Fitch. Аналитика и прогнозы от них традиционно считаются надежными и прозрачными.

      Обратите внимание! Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      В шкале рейтингов "ААА" считается самым высоким уровнем кредитоспособности. Зато рейтинги уровня "B" обозначают наличие кредитных рисков. При этом остается ограниченная "подушка безопасности".

      blog_ava
      Российский танкер взорвался в Южной Корее: жуткие фото и видео пожара
      сегодня
      361
      Теги: Курсы валют НБУ Финансы Доллар-Гривна Гривна
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что Украина может предложить Москве
      сегодня , 17:00 Что Украина может предложить Москве
      Павло Казарін 193
      Чому вивчення іноземних мов – найкорисніший тренажер для мозку
      сегодня , 16:00 Чому вивчення іноземних мов – найкорисніший тренажер для мозку
      Блог Соцмережі 303
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      152
      Сітка навколо Трампа затягується, – Süddeutsche Zeitung
      сегодня , 15:45 Сітка навколо Трампа затягується, – Süddeutsche Zeitung
      Борис Немировський 694
      Чорна конячка: хто насправді винен в оголошенні імпічменту Трампу
      сегодня , 15:00 Чорна конячка: хто насправді винен в оголошенні імпічменту Трампу
      Сергій Лещенко 170
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук