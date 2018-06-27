SpaceX провела успешные испытания системы спасения космического корабля: видео

Компания Илона Маска SpaceX провела испытания аварийного спасения космического корабля. Стоит отметить, что тесты парашютной системы завершились успешно.

Соответствующее видео SpaceX опубликовала на собственной странице в Instagram.

Читайте также: SpaceX перенесла дату запуска людей на орбиту Луны

В ходе испытаний инженеры решили выяснить, насколько успешно пройдет торможение падающей капсулы, если при запуске ракеты уже на небольшой высоте произойдет авария и придется в экстренном порядке катапультировать корабль и раскрывать парашюты. Эксперимент проводили на территории военного аэродрома Naval Air Facility, который расположен на юге штата Калифорния.

Стоит отметить, что это уже 16 тест аварийно-спасательной системы Crew Dragon. Как видно на роликах, раскрытие парашютов происходит в три этапа.

Капсула совершила мягкую посадку, следовательно экипаж спасли. Однако на какой высоте вертолет ее сбросил, не сообщается.

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.