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SpaceX провела успешные испытания системы спасения космического корабля: видео

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SpaceX провела успешные испытания системы спасения космического корабля
SpaceX провела успешные испытания системы спасения космического корабля / Фото из открытых источников

Компания Илона Маска SpaceX провела испытания аварийного спасения космического корабля. Стоит отметить, что тесты парашютной системы завершились успешно.

Соответствующее видео SpaceX опубликовала на собственной странице в Instagram.

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В ходе испытаний инженеры решили выяснить, насколько успешно пройдет торможение падающей капсулы, если при запуске ракеты уже на небольшой высоте произойдет авария и придется в экстренном порядке катапультировать корабль и раскрывать парашюты. Эксперимент проводили на территории военного аэродрома Naval Air Facility, который расположен на юге штата Калифорния.

Стоит отметить, что это уже 16 тест аварийно-спасательной системы Crew Dragon. Как видно на роликах, раскрытие парашютов происходит в три этапа.

Капсула совершила мягкую посадку, следовательно экипаж спасли. Однако на какой высоте вертолет ее сбросил, не сообщается.

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Теги: Техно Новости США Космос SpaceX Илон Маск
Источник: 24 Канал
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