SpaceX успешно запустила спутник Telcom-4: как это происходило
7 августа компания SpaceX успешно запустила спутник Telcom-4. Запуск осуществляли с базы военно-воздушных сил США в штате Флорида. Миссия началась в 8:18 утра по киевскому времени.
Об этом сообщает УНИАН.
Это была 15 миссия компании за этот год. Первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.
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Как известно, SpaceX применяет принцип повторного использования ракет: первая ступень Falcon 9, которая запускает Telcom-4, в мае доставила на орбиту спутник правительства Бангладеш Bangabandhu Satellite-1. А 25 июля ракета Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT была запущена с военной базы Вандерберг в Калифорнии.
Спутник Telcom-4 имеет вес 5800 килограмм. Он принадлежит индонезийской телекоммуникационной компании Telkom Indonesia.
SpaceX запустила спутник Telcom-4: видео
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