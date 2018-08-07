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SpaceX успешно запустила спутник Telcom-4: как это происходило

38 Читати новину українською
SpaceX успешно запустила спутник Telcom-4
SpaceX успешно запустила спутник Telcom-4 / Фото из соцсетей

7 августа компания SpaceX успешно запустила спутник Telcom-4. Запуск осуществляли с базы военно-воздушных сил США в штате Флорида. Миссия началась в 8:18 утра по киевскому времени.

Об этом сообщает УНИАН.

Это была 15 миссия компании за этот год. Первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

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Как известно, SpaceX применяет принцип повторного использования ракет: первая ступень Falcon 9, которая запускает Telcom-4, в мае доставила на орбиту спутник правительства Бангладеш Bangabandhu Satellite-1. А 25 июля ракета Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT была запущена с военной базы Вандерберг в Калифорнии.

Спутник Telcom-4 имеет вес 5800 килограмм. Он принадлежит индонезийской телекоммуникационной компании Telkom Indonesia.

SpaceX запустила спутник Telcom-4: видео

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Теги: Техно SpaceX Космос
Источник: 24 Канал
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