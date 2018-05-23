SpaceX запустила Falcon 9 с семью спутниками: фото и видео

Компания SpaceX запустила с помощью ракеты-носителя Falcon 9 спутники Iridium NEXT и GRACE-FO. Спутники предназначены для картографирования гравитационного поля Земли.

Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Спутники будут летать по одной орбите и измеряя расстояние между собой вычислять распределение массы по планете.

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Во время этого запуска компания использовала первую ступень, которую уже использовали во время неудачного запуска засекреченного спутника Zuma.

Всего SpaceX планирует запустить 75 спутников.

The marine fog rolled in just few mins after, but we had a clear line of sight to the rocket as it launched. 2 hrs later, we were still not able to retrieve our remote cameras due to ongoing bush fire which is confined to around the pad. @NASASpaceflight @SpaceX @IridiumComm pic.twitter.com/BOwfeRukYB — Jay L. DeShetler (@jdeshetler) 22 травня 2018 р.