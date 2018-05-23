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SpaceX запустила Falcon 9 с семью спутниками: фото и видео

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Falcon 9
Falcon 9 / SpaceX

Компания SpaceX запустила с помощью ракеты-носителя Falcon 9 спутники Iridium NEXT и GRACE-FO. Спутники предназначены для картографирования гравитационного поля Земли.

Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Спутники будут летать по одной орбите и измеряя расстояние между собой вычислять распределение массы по планете.

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Во время этого запуска компания использовала первую ступень, которую уже использовали во время неудачного запуска засекреченного спутника Zuma.

Всего SpaceX планирует запустить 75 спутников.

 

Теги: Техно SpaceX Космос
Источник: 24 Канал
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