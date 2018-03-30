SpaceX запустила новую версию ракеты Falcon 9: фото, видео

Компания SpaceX запустила новую версию ракеты-носителя Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT.

Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Старт ракеты состоялся с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

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Через час после старта ракета-носитель вывела аппараты на орбиту. Каждый из 1800-фунтовых (860-килограммовых) спутников имеет антенну L-диапазона для передачи звука и данных на телефоны и терминалы данных на Земле.

Это уже 5 успешный запуск миссии SpaceX – ракеты выпустили на орбиту 40 спутников.

Запуск ракеты Falcon 9