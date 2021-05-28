У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що в українські столиці начебто влаштували "перформанс". Він заблокував роботу російського відомства.
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Деталі акції
- Акцію "Тризна за героями" влаштували 26 травня – у день сьомої річниці початку боїв за Донецький аеропорт.
- Активісти встановили на асфальті картонний макет Кремля, а згодом облили його спеціліальною сумішшю та підпалили.
Бої за Донецький аеропорт: дивіться відео як це було
Україна – Росія: останні новини
- Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк розповів, що Росія стягнула до кордонів 380 ракетних установок. Окрім того, поблизу українського кордону та в окупованому Криму перебувають 100 тисяч російських військових.
- Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, що Росія робить усе можливе, аби заблокувати переговори у нормандському форматі.