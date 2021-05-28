У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що в українські столиці начебто влаштували "перформанс". Він заблокував роботу російського відомства.

Зауважте Зроблений з вирваних зубів: специфічний портрет Путіна виставили на аукціон

Деталі акції

Акцію "Тризна за героями" влаштували 26 травня – у день сьомої річниці початку боїв за Донецький аеропорт.

Активісти встановили на асфальті картонний макет Кремля, а згодом облили його спеціліальною сумішшю та підпалили.

Бої за Донецький аеропорт: дивіться відео як це було

Україна – Росія: останні новини