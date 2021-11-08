На месте работали медики, пытавшиеся остановить кровь потерпевшей. Авария произошла 8 ноября.
Обратите внимание Переломило ноги: дерево упало на мужчину в парке Днепра – жуткое видео с места
Оторвало две ноги
В сети говорят, что женщина бросилась под поезд, потому что хотела покончить с собой. Однако окончательная причина и обстоятельства инцидента еще не известны.
В результате аварии потерпевшей отрезало две ноги и медики оказывали первую помощь женщине. Пострадавшую отвезли в первую городскую клиническую больницу Одессы.
Женщину переехал поезд: видео из телеграма "Компас Одесса" 18+
Трагические случаи на железной дороге
- В Харьковской области 2 ноября электропоезд сбил мужчину, который переходил рельсы и вез металлическую тачку. Он в этот момент находился в наушниках и не услышал приближения электрички. Мужчина погиб на месте.
- 14 октября в Винницкой области 15-летняя девушка переходила рельсы в неустановленном месте. Вдруг ее сбил поезд. Пострадавшую пытались спасти медики, однако от полученных травм она умерла в больнице.