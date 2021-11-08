Спасают женщину, которой поездом отрезало ноги в Одессе

В районе станции "Слободская" в Одессе женщину переехал поезд. В результате ДТП она оставалась без двух ног. Пострадавшую отвезли в больницу.

На месте работали медики, пытавшиеся остановить кровь потерпевшей. Авария произошла 8 ноября.

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Оторвало две ноги

В сети говорят, что женщина бросилась под поезд, потому что хотела покончить с собой. Однако окончательная причина и обстоятельства инцидента еще не известны.

В результате аварии потерпевшей отрезало две ноги и медики оказывали первую помощь женщине. Пострадавшую отвезли в первую городскую клиническую больницу Одессы.

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