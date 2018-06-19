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Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Спасают зрение мальчику: в больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших от взрыва в авто

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В больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших от взрыва в авто в Киеве
В больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших от взрыва в авто в Киеве / Фото пресс-службы полиции

Дети, которые пострадали в результате взрыва в автомобиле в Киеве, сейчас находятся в стабильном состоянии. В восстановлении здоровья детей наблюдается положительная динамика.

О состоянии четырех детей сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря больницы Охматдет Софии Куст.

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Вчера мальчику была проведена полная реконструкция глаза. Зрение будет – невысокое, но и за него еще надо будет побороться,
– сообщила София Кущ о состоянии 5-летнего Павла.

Павлик перенес сложную операцию на правом глазу. Заживления Павлику придется ждать полгода минимум. Сейчас он еще в реанимации.

Что касается состояния девочек, известно, что их перевели в обычную комнату, они уже встают.

Напомним, 14 июня в Святошинском районе Киева в старом автомобиле "Волга" произошел взрыв, в результате чего четыре ребенка получили ранения, их госпитализировали.

Теги: Дети Взрыв Новости Киева
Источник: 24 Канал
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