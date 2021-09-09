Спасала от забоя: в Днепре американка держала в квартире теленка и свинку

На улице Жуковского в Днепре 8 сентября прохожие увидели теленка и свинку, которые просто гуляли по улице. Впоследствии оказалось, что они живут в квартире неподалеку с американкой Алисой Дэй. После огласки девушка согласилась передать любимцев в приют.

Она выкупила животных на Olx, чтобы их не отдали на убой. Прохожим показалось, что теленок очень усталый, поэтому они позвонили в полицию.

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Люди просили забрать животных

Когда стражи порядка прибыли, люди начали требовать, чтобы поросенка с теленком изъяли. Однако оснований для этого не было. Алиса рассказала, что поросенок у нее появился чуть раньше, а вот теленок всего за несколько дней до этого.

Девушка купила его в селе Егоровка за 2 тысячи гривен. А вот свинка стоила немного дороже – 20 тысяч. Двух животных женщина держит у себя на съемной квартире.

Условия были комфортными

Патрульные туда пошли, чтобы посмотреть на условия обитания животных. Оказалось, что свинка не только комфортно чувствует себя, но и изобилует. У нее есть большой мешок корма, но хозяйка периодически дает ей торты и другие вкусности.

"Она свинья, она все хочет есть", – рассказала Алиса. А вот теленок очень маленький, поэтому она его кормит только молоком. По словам девушки, коровка по имени Cawcar родилась 23 августа. Она покупает маленьких животных, чтобы было проще перевозить их.

Алиса объясняет, почему выкупила животных: смотрите видео "Информатора"

Животных все же отдадут в приют

ТСН сообщает, что из-за вызова полиции о животных узнали владельцы съемного жилья. Они пригрозили девушке выселением, поэтому она согласилась отдать любимцев в местный приют.

У меня не было выбора. А сейчас они будут жить до старости. И мы будем приезжать туда. Когда я умру, тогда прекращу спасать животных,

– сказала Алиса Дэй.

Также она рассказала, что путешествует по миру и преподает английский. Также она по возможности спасает животных.

Свинка и теленок американки Алисы Дэй / Фото "Информатора"