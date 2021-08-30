Спасали полицейского: одесситы побили служебное авто – фото с места
30 августа 2021 , 12:52Читати новину українською
Источник:телеграм "Ху***я Одесса"
В Одессе 30 августа прохожий увидел, что полицейский автомобиль долго стоит на "высоких оборотах". Впоследствии оказалось, что стало плохо правоохранителю, который был за рулем.
Поэтому прохожий разбил окно автомобиля, чтобы оказать первую помощь. После этого он вызвал туда скорую.
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Начал трястись и потерял сознание
По словам очевидцев, правоохранитель потерял сознание и начал трястись. В сети предположили, что у него был приступ эпилепсии.
Почему это случилось – пока неизвестно. Официально это событие в полиции Одесской области не комментировали.
Полицейский потерял сознание за рулем / Фото телеграма "Ху***я Одесса"
Водители теряют сознание довольно часто
- 28 мая во Львове водитель внедорожника потерял сознание за рулем на светофоре. Ему хотели оказать медицинскую помощь, однако уже было поздно. Врачи по прибытию лишь констатировали смерть.
- 24 июня в Киеве во время движения потерял сознание водитель трамвая. Ему помогла прийти в себя водитель другого трамвая. Инцидент объяснили чрезвычайной жарой. В кабине водителя тогда было 47 градусов.
- В Одессе 30 июля маршрутка врезалась в трамвай на перекрестке. Впоследствии в сети сообщили, что это произошло, из-за того, что водитель автобуса упал в обморок прямо за рулем. Скорость движения была небольшой, поэтому никто не пострадал.