Спасали полицейского: одесситы побили служебное авто – фото с места

В Одессе 30 августа прохожий увидел, что полицейский автомобиль долго стоит на "высоких оборотах". Впоследствии оказалось, что стало плохо правоохранителю, который был за рулем.

Поэтому прохожий разбил окно автомобиля, чтобы оказать первую помощь. После этого он вызвал туда скорую.

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Начал трястись и потерял сознание

По словам очевидцев, правоохранитель потерял сознание и начал трястись. В сети предположили, что у него был приступ эпилепсии.

Почему это случилось – пока неизвестно. Официально это событие в полиции Одесской области не комментировали.



Полицейский потерял сознание за рулем / Фото телеграма "Ху***я Одесса"

Водители теряют сознание довольно часто