Спасатели погасили огромный пожар на складах под Одессой

В Одесской области 1 августа горело трехэтажное складское здание. Однако, к счастью, спасателям удалось справиться с огнем.

Возгорание локализовали в 11:29, а ликвидировали в 12:25. Поскольку пожар был огромным, к тушению привлекли 84 человека и 22 машины ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.

К теме Горит 10 тысяч квадратных метров: под Одессой вспыхнул пожар на складе – видео

Что известно о пожаре

Загорелось здание, которое расположено в 452 километрах от автодороги М-05 "Киев – Одесса". Огонь охватил 10 тысяч квадратных метров.

Над зданием поднялось огромное облако дыма.

Пожар в Киеве

На пляже Аркадия в Одессе в июле загорелся отель Portofino. В сети писали, что это случилось из-за зажигалки, которую оставили на солнце. Пострадавших не было.

Кроме Одесской области, 1 августа произошел пожар на Позняках в Киеве. Возгорание возникло в недостроенном доме вблизи ТРЦ "Пирамида". Дым виден за сотни метров. В телеграм-каналах пишут, что информации о пострадавших нет. Спасатели работают на месте происшествия.