15:19
8 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
9°C
14°C 2°C
  • понедельник
    17°C 4°C
  • вторник
    18°C 5°C
  • среда
    20°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Спасатели назвали реки, которые могут затопить города и села в ближайшие три дня

97 Читати новину українською
Вода может затопить города и села в Украине
Вода может затопить города и села в Украине

На реках Украины продолжается развитие весеннего половодья. В следующие три дня, 8-10 апреля, часть из них может выйти из берегов.

Самая большая опасность – на севере Украины – в Сумской, Черниговской, а также Волынской, Полтавской и Луганской областях, предупредили в ГСЧС.

Читайте также: На Луганщине затопило дороги и мосты: фото паводка

Так, на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы возможно поднятие уровня воды до 0,5 метра с выходом воды на заводь, ее последующим затоплением в Сумской и Полтавской областях, а также достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском, Старовижевском, Любешивском, Маневицком районах Волынской области.

На реках бассейна Десны, Северского Донца ожидается подъем воды до 1,2 метра с выходом воды на пойму Десны в районе города Новгород Северский и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на реках Убидь и Снов. Также вероятен дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе Черниговской области. Вероятное достижение отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области.

Теги: Новости Украины Стихийный бедствия ГСЧС Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук