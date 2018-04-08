Спасатели назвали реки, которые могут затопить города и села в ближайшие три дня

На реках Украины продолжается развитие весеннего половодья. В следующие три дня, 8-10 апреля, часть из них может выйти из берегов.

Самая большая опасность – на севере Украины – в Сумской, Черниговской, а также Волынской, Полтавской и Луганской областях, предупредили в ГСЧС.

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Так, на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы возможно поднятие уровня воды до 0,5 метра с выходом воды на заводь, ее последующим затоплением в Сумской и Полтавской областях, а также достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском, Старовижевском, Любешивском, Маневицком районах Волынской области.

На реках бассейна Десны, Северского Донца ожидается подъем воды до 1,2 метра с выходом воды на пойму Десны в районе города Новгород Северский и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на реках Убидь и Снов. Также вероятен дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе Черниговской области. Вероятное достижение отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области.