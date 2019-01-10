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      Спасатели показали, как спасти человека из-под льда: важные советы

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      Вместе с сильными морозами на реки и пруды вышли рыбаки. Лед на водоемах в некоторых местах прочный и может выдержать человека. Но спасатели предупреждают: на льду нужно быть особенно осторожным.

      Смельчаков на льду замерзшего Днепра – десятки. С самого утра пробивают себе проруби и целый день рыбачат.

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      Станислав – рыбак с 30-летним стажем. Мужчина рассказал, что особенно любит ловить рыбу зимой именно на Днепре. На льду рыбачить не боится, ведь сейчас он уже достаточно прочный.

      Рибалка Київ
      Местный рыбак Станислав

      На вопрос о том, проверяли ли они лед, местные рыбаки ответили: делали это еще две недели назад и тогда он был примерно 15 сантиметров толщиной.

      Работники ГСЧС отметили, что этого достаточно, чтобы лед выдержал целую группу людей. Но все равно напомнили рыбакам о своей личной безопасности и заодно показали, что нужно делать, когда проваливаешься под лед.

      Главное – не паниковать. Нужно выползать: боком или спиной,
      – отметил Александр Туманов, руководитель водолазного отделения ГСЧС.

      Спасатели также сообщили, что с первого декабря на воде погибли уже три человека, еще двоих удалось спасти.

      Як врятувати людину з-під льоду
      Киевские спасатели показали, как спасти человека из-под льда

      В ГСЧС призывают: несмотря на прочность льда, все равно нужно быть осторожным, ведь риск провалиться всегда есть.

      Напомним, найденный лыжник, который в ночь на Рождество заблудился в Карпатах, дал советы туристам, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.

      Автор: Эдуард Крижановский
      Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
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