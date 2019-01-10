Спасатели показали, как спасти человека из-под льда: важные советы

Вместе с сильными морозами на реки и пруды вышли рыбаки. Лед на водоемах в некоторых местах прочный и может выдержать человека. Но спасатели предупреждают: на льду нужно быть особенно осторожным.

Смельчаков на льду замерзшего Днепра – десятки. С самого утра пробивают себе проруби и целый день рыбачат.

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Станислав – рыбак с 30-летним стажем. Мужчина рассказал, что особенно любит ловить рыбу зимой именно на Днепре. На льду рыбачить не боится, ведь сейчас он уже достаточно прочный.



Местный рыбак Станислав

На вопрос о том, проверяли ли они лед, местные рыбаки ответили: делали это еще две недели назад и тогда он был примерно 15 сантиметров толщиной.

Работники ГСЧС отметили, что этого достаточно, чтобы лед выдержал целую группу людей. Но все равно напомнили рыбакам о своей личной безопасности и заодно показали, что нужно делать, когда проваливаешься под лед.

Главное – не паниковать. Нужно выползать: боком или спиной,

– отметил Александр Туманов, руководитель водолазного отделения ГСЧС.

Спасатели также сообщили, что с первого декабря на воде погибли уже три человека, еще двоих удалось спасти.



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В ГСЧС призывают: несмотря на прочность льда, все равно нужно быть осторожным, ведь риск провалиться всегда есть.

Напомним, найденный лыжник, который в ночь на Рождество заблудился в Карпатах, дал советы туристам, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.