Спасатели сутки искали в горах заблудившегося туриста из Германии: чем увенчались поиски

Вечером 25 января закарпатские спасатели разыскали в горах Карпат заблудившегося немецкого туриста. Мужчину разыскивали сутки – от вечера 24 января.

В тот день в горах затерялось еще 4 сноубордистов, все – жители Львова. Они заблудились почти в том же месте, где Сочельник потерялись две группы туристов, вблизи горы Гымба.

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Для проведения поисково-спасательных работ в этот районе направили 6 спасателей и 1 единицу техники. Около 1:10 25 января чрезвычайники добрались до заблудившихся. Мужчин 1996, 1997 и 1998 годов рождения провели в село Березники Свалявского района, откуда они вернулись к своему месту отдыха.



Часть найденных в горах сноубордистов

Еще одно сообщение о пропаже человека в горах поступило с горы Драгобрат, в Раховском районе. В 19:45 оперативно-спасательной службе сообщили, что во время катания на лыжах потерялся гражданин Германии 1971 года,

– отмечают в ГСЧС.

Спасатели фактически сразу обследовали долину Драгобрат и прилегающие территории.

Около 22:30 по направлению к горной долине Урда они нашли лыжи (вероятно они принадлежали пропавшему). Поиски в долине Урда не дали результатов.

Уже утром 25 января к проведению поисковых работ привлекли 23 чрезвычайников, а также – общественных спасателей и волонтеров.

Только к вечеру, около 18 часов заблудившегося немецкого лыжника нашли в районе долины Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района.

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Транспортировку туриста спасатели перенесли на утро 26 января, птому что накануне в горах наблюдалась значительная лавинная опасность и плохая видимость.

Состояние здоровья найденного мужчины удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается, – добавляют в ГСЧС.

Что делать, чтобы выжить, попав в снежную ловушку в горах?

Конкретные приемы спасения зависят от ситуации, ведь люди могут попасть под лавину, заблудиться или потерять часть снаряжения.

Из самого первого и самого простого:



- Человек не поддаваться панике, не терять самообладания.



- Человек должен, логично оценив ситуацию, подумать, что именно может сейчас спасти его жизнь.



- Не рекомендуется разделяться, вместе в таких ситуациях – всегда легче.



Как спастись во время схода лавины: инфографика