Спасательный круг для российского агента

И один из свежих примеров проявил себя буквально несколько часов назад.

Так, в российском пропагандистском издании "Российские вести" прозвучал призыв о поддержке Евразийского народного фронта, в свою очередь призывающего поддержать митинг партии "Согласие" в поддержку мэра Риги Нила Ушакова. Забавно в этой истории то, что "Российские вести" брали интервью у так называемого сопредседателя международного объединения Евразийский народный фронт Дмитрия Ермолаева, который по совместительству является главным редактором "РВ"!

Но, дальше – интереснее.

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Стоит сразу отметить, что Нил Ушаков относится к категории коррумпированных латвийских политиков, неоднократно попадавших в объектив на фоне скандалов с отмыванием денег, достигших апогея в 2018 году. Сам же Ушаков, как бы это странно не звучало, состоит в рядах когорты пророссийских политиков Латвии.

В частности, в 2006 году Ушаков стоял у истоков молодежной организации "Нам по пути!", пророссийского толка, которая неоднократно обращалась за финансированием в Департамент по работе с соотечественниками МИД РФ. В 2008 Нил Ушаков был организатором создании общества "9мая.lv", которое организует мероприятий ко Дню Победы с соответствующим политическим подтекстом.

А теперь, пазл в полной сборке.

В Риге правоохранительные органы прижимают пророссийского мэра-коррупционера и за него тут же заступаются деятели недвусмысленного толка. В частности Евразийский народный фронт и информационный ресурс "вторичного порядка" при непосредственном участии некоего Дмитрия Ермолаева, всячески позиционирующего себя как либерала, но на деле являющего генератором посланий для сети "информационных активистов".

Проще говоря, такие генераторы СВР РФ использует для непрямого контакта с массой рядовых рупоров. И в данном случае месседж был послан до предела простой – топить за Ушакова, являющегося человеком Москвы в самом сердце Латвии.

Хотелось бы отдельно отметить, что роль данного генератора выполняется не только на балтийском плацдарме. Охватывает он многие направления работы СВР, в том числе и тему украинских президентских выборов, а также получения Томоса об автокефалии ПЦУ. Но, что интересно, это насколько серьезный прецедент попытаются создать в Риге и как бы он не перерос в некий аналог "желтых жилетов".

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