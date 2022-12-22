Военного спасли в областной клинической больнице имени Мечникова. Об этом сообщил гендиректор клиники Сергей Рыженко.

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Как в Днепре спасли тяжелораненого воина

Дмитрий с оторванными руками, обгоревшим лицом, почти ничего не видящий, многочисленными переломами, ранением живота был доставлен в Мечникова,

– рассказал Рыженко.

По словам врача, реаниматологи политравмы сделали невозможное – спасли жизнь военного. Сейчас 23-летний Дмитрий дышит без ИВЛ и уже разговаривает.

Как стало известно, Дмитрий родом из Кропивницкого. Его воспитывала бабушка, потому что мама рано умерла. Вместе с братом Евгением пошли вместе защищать Украину.

Рыженко также рассказал щемящую историю, как военный очнулся и хотел услышать свою любимую, но попросить телефон не решался.

"Сегодня ему поднесли к уху трубку. Аня сказала, что она рядом, заходит в реанимацию. День встреч, приехала Аня и брат. У обоих на глазах слезы. Увидев обожженное, раненое тело Дмитрия, спрашивают, что будет дальше? "Может, у нас все получится, я так соскучился", – сказал Дмитрий, встречая родных, почти не видя их обожженными глазами", – сообщил гендиректор больницы.

В Днепре спасли еще одного защитника

28-летний украинский защитник Андрей получил ранение от взрыва российской мины под его ногами. Днепровские врачи спасли жизнь бойцу.

Андрей родом из Бахмута, он служил в рядах Вооруженных Сил Украины. Как рассказал Сергей Рыженко, под ногами бойца взорвалась мина. Он потерял сознание и у него была огромная кровопотеря. Последнее, что воин помнит в этот день – яркое пламя взрыва.

Андрей получил ушиб головного мозга, ранение мягких тканей шеи, рваную рану подчелюстного участка, перелом правой гайморовой пазухи с наличием постороннего тела и трахеотомию. Самый большой обломок попал в хребет, повредив сонную артерию.

Операция длилась более десяти часов и прошла успешно.