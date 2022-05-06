Спасти пушицу удалось благодаря усилиям "ЗооПатруля". Он же рассказал о том, что кошка не только получила новое имя, но и попала в заботливые руки.

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Кошку назвали символически

Заметим, что кошка пробыла на седьмом этаже разрушенного дома. Его кафиры уничтожили в начале марта. Следовательно, пушистая чудом в течение двух месяцев держалась за жизнь. Неудивительно, что ее назвали Шкафом. Как тот самый шкаф в другой квартире в Бородянке.



Кошку назвали Шкафом в честь того самого кухонного шкафчика / Иллюстрация из инстаграммы "ЗооПатруля"

После осмотра ветеринаров стало известно, что кошке более 10 лет. К такому выводу они пришли, осмотрев состояние зубов.

Когда мы смотрим на мордашку Шкафы, то думаем, что если бы она не застряла на том доме, то лично разгромила бы всю армию кафиров,

– шутят в "ЗооПатруле".

Шкаф у себя приютили ее же спасатели. Более того, у нее появилась еще и личная страница в инстаграмме. На нем она рассказывает о своей жизни, а также делится планами, как будет уничтожать оккупантов.

В "ЗооПатруле" подчеркнули, что в течение нескольких месяцев тайное оружие Украины просто застряло на седьмом этаже дома в Бородянке. Теперь же она – тот же Шкаф – выбралась и готова к действиям.



Шутят, что Шкаф – то самое тайное украинское оружие / Иллюстрация Максима Паленко

История спасения Шкафы из Бородянки

О спасении кошки рассказали в ГСЧС. Спасатели поделились фотографиями, на которых можно увидеть, как с помощью пожарной машины хвостата доставали с 7 этажа разрушенной многоэтажки в Бородянке.

Заметим, что у местных пожарных столь длинной автолестницы не было. Поэтому ее привезли из Ирпеня. Ведь покидать оставлять кошку никто даже позволить не мог.

После операции по спасению руду передали в "ЗооПатруль". Организация сразу же отвезла кошку к ветеринару, чтобы узнать, в каком она состоянии.

Заметим, что освободить кошку из бетонного плена удалось благодаря активисту Евгению Кибец. Он в своем фейсбуке рассказал , что она застряла на 7 этаже и нуждается в помощи. Спасатели вызвались получить пушицу практически сразу же.

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