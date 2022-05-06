Спасенную в Бородянке кошку назвали Шафкой и уже нашли ей новых хозяев

На днях мы рассказывали трогательную историю кошки, которую удалось спасти в разрушенной многоэтажке Бородянки. Теперь же стало известно, что ее назвали Шафкой, а также нашли новый дом.

Спасти кошку удалось благодаря усилиям "ЗооПатруля". Они же и рассказали о том, что кошка не только получила новое имя, но и попала в заботливые руки.

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Кошку назвали символически

Заметим, что кошка пробыла на седьмом этаже разрушенного дома. Его оккупанты уничтожили в начале марта. Следовательно, она чудом в течение двух месяцев держалась за жизнь. Неудивительно, что ее назвали Шафкой. Как тот самый шкафчик в другой квартире в Бородянке.



Кошку назвали Шафкой в честь того самого кухонного шкафчика / Иллюстрация из инстаграма "ЗооПатруля"

После осмотра ветеринаров стало известно, что кошке более 10 лет. К такому выводу они пришли, осмотрев состояние зубов.

Когда мы смотрим на мордашку Шафки, то думаем, что если бы она не застряла в том доме, то лично разгромила бы всю армию оккупантов,

– шутят в "ЗооПатруле".

Шафку у себя приютили ее же спасатели. Более того, у нее появилась еще и личная страница в инстаграме. Там она рассказывает о своей жизни, а также делится планами, как будет уничтожать оккупантов.

В "ЗооПатруле" подчеркнули, что в течение нескольких месяцев тайное оружие Украины просто застряло на седьмом этаже дома в Бородянке. Теперь же она – та самая Шафка– выбралась и готова к действиям.



Шутят, что Шафка – то самое тайное украинское оружие / Иллюстрация Максима Паленко

История спасения Шафки из Бородянки

О спасении кошки рассказали в ГСЧС. Спасатели поделились фотографиями, на которых можно увидеть, как с помощью пожарной машины хвостатую доставали с 7 этажа разрушенной многоэтажки в Бородянке.

Заметим, что у местных пожарных такой длинной автолестницы не было. Поэтому ее привезли из Ирпеня. Ведь оставить кошку никто даже и не думал.

После операции по спасению ее передали в "ЗооПатруль". Организация сразу же отвезла кошку к ветеринару, чтобы узнать, в каком она состоянии.

Заметим, что освободить кошку из бетонного плена удалось благодаря активисту Евгению Кибецу. Он в своем фейсбуке рассказал, что она застряла на 7 этаже и нуждается в помощи. Спасатели вызвались достать кошку практически сразу же.

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