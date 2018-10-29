Спасенные овцы, которых неделями морили голодом, продолжают гибнуть

Около 200 овец, которых закрытыми в фуре бросили на произвол судьбы в порту в Одесской области, остались живыми. Однако более 50 овец не смогли перенести эти две недели без еды и воды. В понедельник, 29 октября, к сожалению, еще трое животных погибли уже на территории завода в Виннице.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал основатель гуманистического движения UAnimals Александр Тодорчук.

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Он рассказал, что активисты сопровождали собранную из животных кровь в Винницу, чтобы проводилась независимая экспертиза. В течение нескольких дней они получат информацию о состоянии здоровья овец.

Я считаю, что есть несколько виновных сторон в этой ситуации. Хотелось бы, чтобы полиция максимально обстоятельно провела эти расследования. Во-первых, нужно выявить вину чиновников Госпродпотребслужбы. Мы общались с Владимиром Лапой, который пообещал провести внутреннее расследование и в течение двух недель уведомить общественность о результатах. То есть, кто внутри Госпродпотребслужбы принял решение убить животных, не имея никаких на то оснований и анализов,

– пояснил Тодорчук.

Он отметил, что, во-вторых, нужно выяснить, кто на самом Черноморском порту виноват в этой ситуации. В-третьих, нужно, чтобы полиция по статье 299 "Жестокое отношение к животным" оценила и определила, есть ли вина хозяйки животных относительно жестокого обращения с овцами в этой всей истории.

Ключевой момент, когда мы пообщались с руководством Госпродпотребслужбы, оказалась, что украинские порты не обустроены карантинными площадками, поэтому подобная ситуация может повторяться постоянно. Животных негде накормить и напоить, а ветеринары не могут проверить их состояние здоровья, поскольку не имеют к ним доступа при отсутствии карантинных площадок,

– пояснил активист.

По его словам, вопрос заключается в том, что эта ситуация должна стать катализатором для изменений. Во-первых, из бюджета должны быть выделены средства для создания карантинных площадок. Во-вторых, нужно урегулировать правила перевозки животных. В частности, порты, которые не обустроены карантинными площадками, не имеют права удерживать грузы с животными. Также нужно ограничить перевозку животных до восьми суток.

"К примеру, в Израиле запрещена перевозка живых сельскохозяйственных животных, в том направлении гуманности Украине есть куда двигаться", – отметил основатель гуманистического движения UAnimals.