Медвежий приют, который расположен в селе Березовка под Житомиром, планирует переезжать на Киевщину. Перевозить медведей будут из-за финансовых трудностей и просят помощи у неравнодушных.

О причинах переезда и о помощи, которая потребуется приюту на новом месте – читайте в материале 24 канала.

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Все медведи из приюта были спасены от насилия

Сейчас в приюте 4 медведя: Чада, Люба, Сыночек и Михасик. У каждого есть собственный вольер с берлогой и водоемом для купания. В жару большинство времени животные проводят именно в воде. Трое из них до попадания в приют находились в цирках, а еще один медведь содержался в гостиничном комплексе.

"Михасик жил в клеточке полностью металлической – полтора на два метра. Он жил без травы и без воды. Сыночек и Любочка также жили в небольшой клеточке. Все медведи, которые у нас присутствуют, испытали в той или иной форме мучения – либо физические, либо нравственные", – рассказал заведующий приюта "Белая скала" Александр Леонов.

Все медведи были спасены из плохих условий / Скриншот

Так выглядит часть приюта / Скриншот

Карантин дал о себе знать: зоозащитники не имеют средств на аренду и еду

Уже вскоре приют переедет из-под Житомира. За трехмесячный карантин зоозащитники не в состоянии платить аренду за земельный участок и не имеют возможности покупать еду для животных. Перевезти медведей планируют на Киевщину – там готовы выделить бесплатный земельный участок и даже помогать с кормом для животных. Дело остается лишь за обустройством вольеров.

Мы просим неравнодушных людей, чтобы помогли построить нам там вольеры и помогли с переездом, потому что у нас сейчас финансовые трудности. Просим – кто чем может нам помочь. Возможно потребуется волонтерский труд на месте строительства", – отметил заведующий приюта "Белая Скала" Александр Леонов.

Переезд на Киевщину планируют в конце лета. Кроме того, в "Белой скале" уже ждут пополнения – после соответствующего решения суда, заберут к себе гималайского медведя из Донбасса.

Чтобы приобщиться к помощи, можно обратиться на страницу "Белая скала" в фейсбуке.

Смотрите видео о переезде приюта "Белая скала"