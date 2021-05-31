В интервью изданию Антоненко рассказал о том, как чувствует себя после почти месяца от изменения меры пресечения.

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Андрей Антоненко об ухудшении здоровья в СИЗО

Как я чувствую? Более-менее нормально, сейчас понемногу занимаюсь здоровьем. У меня утраченные зубы, ухудшен зрение, судья дает разрешения на посещение врачей,

– поделился музыкант.

Он добавил, что понемногу восстанавливает утраченное в СИЗО здоровье, хотя до заключения был полностью здоровым человеком. "У меня сейчас минус 6 зубов. Я молчу о тех, которые просто крошились и которые я сейчас лечу", – отметил Антоненко.

За все это Антоненко "говорит спасибо министру внутренних дел Арсена Авакова и всем его псам".

Фигурант дела Шеремета пояснил, что к таким проблемам со здоровьем привел нервный психологическое состояние во время пребывания в СИЗО. "Психологическое давление, бытовые условия. Там, где не открываются окна, где ты ничего не видишь, там, где свет такое, как в советских поездах в купе", – добавил Riffmaster.

В изоляторе не предоставляли медицинскую помощь

Музыкант рассказал, что в изоляторе временного содержания была полностью отсутствует медицинская помощь.

"Там вообще нет ни врача, ни фельдшера, поэтому когда у меня начались проблемы с зубами, мы месяц-полтора не могли дождаться никакой помощи. Мы обращались, писали, никто ее не давал", – отметил Антоненко.

Он уточнил, если был нужен врач, там просто вызвали скорую.

Дело Шеремета и причастность к нему Антоненко: коротко